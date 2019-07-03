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Выборы в Раду: букмекеры назвали фаворитов парламентской гонки

STYLERВыборы 2019    03.07.2019 - 11:28
Выборы в Раду: букмекеры назвали фаворитов парламентской гонки
Парламентские выборы в Украине 2019 состоятся 21 июля (коллаж РБК-Украина)

На выборах в Раду 21 июля больше 5% голосов наберут партии "Слуга народа", "Голос" и другие

На парламентских выборах в Верховную Раду пройдут пять политических партий. В этом уверенны украинские букмекеры.  

Судя по ставкам, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" наберет на внеочередных выбора в Раду больше всего голосов. При этом, букмекеры сомневаются, что этой политической силе удастся перешагнуть 50%-ый рубеж. Коэфициент на то, что "Слуга народа" наберет больше 47,5% голосов, составляет 2,65 против 1,42

На втором месте идет "Оппозиционная платформа - За життя". Но, судя по ставкам, большая часть украинцев верит в то, что эта политсила наберет больше 11,5% голосов на выборах в Раду 21 июля (1,65 против 2,11).

Также букмекеры считают, что партия Святослава Вакарчука "Голос" наберет на предстоящих выборах больше 8,5% голосов. Коэффициент на успех составляет 1,65 против - 2,11.

Нет сомнений у букмекеров и в том, что "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко наберет больше 7,5%. А вот в "Европейскую солидарность" букмекеры верят слабо - на то, что партия Петра Порошенко наберет больше 7,5% коэффициент составляет 2,20 против 1,6.

Выборы в Раду: букмекеры назвали фаворитов парламентской гонки

Рейтинг партий на выборах в Раду 2019 от букмекеров

Все остальные партии, судя по ставкам, вряд ли пройдут в Верховную Раду нового созыва.

Выборы в Раду: букмекеры назвали фаворитов парламентской гонки

Рейтинг партий на выборах в Раду 2019 от букмекеров

Явка избирателей 21 июля, считают букмекеры, составит больше 55,5%.

Отметим, что на сайтах букмекерских контор также принимаются ставки на то, что один из актеров "Вечернего Квартала" возглавит одно из министерств Украины до 2023 года. Но этот пункт не особо пользуется популярностью у азартных украинцев.

Напомним, что состав Верховной рады IX созыва будет избран на парламентских выборах 2019, которые в Украине пройдут досрочно - 21 июля. РБК-Украина держит вас в курсе всех подробностей избирательной кампании, рейтингов партий и данных социологических исследований.

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