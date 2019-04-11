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Великі зуби: Ані Лорак розсекретила своє прізвисько

STYLERПерсони    11.04.2019 - 22:52
Великі зуби: Ані Лорак розсекретила своє прізвисько
Ані Лорак (фото: anilorak.ua)

Ані Лорак розповіла, як її образливо називали в дитинстві

Ані Лорак зізналася, що в дитинстві терпіла глузування однолітків над собою. Хлопці і дівчата навіть "нагородили" українську співачку образливим прізвиськом.

За словами скандальної української співачки, яка народилася в місті Кіцмань Чернівецької області, коли вона була маленькою, всі її називали "кроликом". Справа в тому, що коли у майбутньої зірки росли молочні зуби, то передні, мало того, що були великими, так ще між ними була величезна діастема (помітна щілина між великими зубами). Це дуже бентежило Кароліну і вона соромилася своєї зовнішності.

Великі зуби: Ані Лорак розсекретила своє прізвисько

Ані Лорак у дитинстві (фото: соцмережі)

За словами Лорак, однолітки над нею постійно сміялися. Особливо тяжко їй довелося в роки, коли артистка вчилася в Садгірському школі-інтернаті № 4 у Чернівцях, де вона, по суті, аж до сьомого класу була позбавлена багатьох дитячих радощів.

Великі зуби: Ані Лорак розсекретила своє прізвисько

Ані Лорак у дитинстві (фото: соцмережі)

Зараз з зубами Ані Лорак все в порядку.

Великі зуби: Ані Лорак розсекретила своє прізвисько

Ані Лорак (фото: соцмережі)

Нагадаємо, Ані Лорак нещодавно сплутали з Майклом Джексоном і знову запідозрили у вагітності.

До речі, Ані Лорак опублікувала в Instagram уривок з нової пісні з загадковими словами, які, на думку шанувальників співачки, адресовані її колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.

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