Большие температурные колебания: синоптики дали прогноз на понедельник

Погода в Украине 26 августа – синоптики сообщили о резких переменах температуры (фото: РБК-Украина)

Синоптики сообщили о сильных колебаниях температуры

Погода в Украине 26 августа будет жаркой, но при этом в ночное время столбики термометров покажут до +11 градусов тепла. Как сообщается в прогнозе, в западных регионах могут выпасть осадки. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Как говорится в обновленном прогнозе, над Украиной нависнет облачная погода. При этом солнце будет подпекать почти во всех регионах в течение всего дня. Столбики термометров в дневное время суток будут находиться на уровне +25… +30 градусов. При этом в приморских регионах, а также в Закарпатской области - +30… +32 градуса тепла.

Погода в Украине 26 августа – синоптики сообщили о резких переменах температуры (иллюстративное фото: pixabay.com)

В ночное время ситуация кардинально изменится: уровень тепла опустится до +13… +18 градусов в среднем по стране. В северных регионах ожидается снижение до +11 градусов. При этом на Юге Украины ночью будет теплее – до +17… +20 градусов.

Ветер будет в течение дня несильным – 5-10 м/с. В течение всего дня небо будет облачным с переменными прояснениями. Дождь с грозой ожидается только в Закарпатской области.

Погода в Украине 26 августа – синоптики сообщили о резких переменах температуры (скриншот: meteo.gov.ua)

Народный прогноз: наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.

Напомним, что антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду.