Большие штрафы: стало известно, что грозит за нарушение языкового закона

"Языковой закон" приняли в Украине 25 апреля в Верховной Раде. Закон нормирует использование украинского языка как государственного.

На украинском теперь обязаны говорить чиновники, представители государственного аппарата, депутаты. Также ей должны на работе пользоваться врачи и представители сферы образования. Украинский становится основным языком рекламы, культуры, телевидения. В то же время на личное общение закон не распространяется.

Как ранее сообщил один из авторов законопроекта народный депутат Николай Княжицкий, пока никого за невыполнение закона наказывать не будут. Зато будут открываться курсы украинского языка и государство будет всячески способствовать его изучению. Никаких санкций или админнаказаний за нарушение закона пока не будет. За несколько дней в закон внесут правки, тогда и будет ясно, какая будет ответственность за его нарушение.

Стоит сказать, что ответственность за невыполнение закона введут только через три года.

Что грозит за нарушение закона?

Фото: Языковой закон (скриншот)

Сейчас размер необлагаемого минимума доходов граждан составляет 17 гривен. Когда происходит нарушение субъектами хозяйствования, то составляется акт, в котором говорится о предупреждении. В случае повторного нарушения на протяжении года налагается штраф от 300 до 400 минимумов (5100-6800 гривен).

При этом если были зафиксированы нарушения норм государственными служащими, в судопроизводстве, правоохранителями и тому подобное, то им грозит штраф в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 6800 гривен).

В случае нарушения этого закона представителями сферы образования, науки, культуры, книгоиздания, в интерфейсах компьютерных программ и сайтов, в сфере информации для общего ознакомления, разнообразных публичных мероприятий, технической и проектной документации, размещенной рекламы, представителями сферы здравоохранения и спорта, сотрудниками сферы телекоммуникаций и почтовой связи, транспорта грозит штраф в размере от 200 до 300 минимумов (это - 3400-5100 гривен)

Фото: Языковой закон обрадовал украинцев (коллаж РБК-Украина)

В случае нарушения закона СМИ (печатными) они вынуждены будут заплатить от 400 до 500 минимумов (6800-8500 гривен).

Если кто-либо в течение года после того, как уже совершил правонарушение, совершил его снова, то его оштрафуют на сумму от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-11900 гривен). Кстати, если произойдет еще одно нарушение в течение года, и тогда будет грозить штраф от пятисот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, появилась бурная реакция украинцев на принятие языкового закона. Украинцы празднуют принятие закона, едь так долго его ждали.

Также мы ранее писали о том, какие есть главные мифы о языковом законе и о том, сколько "страшилок" сформировалось вокруг него. Многие говорят, что теперь будут притеснять русскоязычных. В статье объясняем, так это или нет на самом деле.