Великі штрафи: стало відомо, що загрожує за порушення мовного закону

"Мовний закон" прийняли в Україні 25 квітня у Верховній Раді. Закон унормовує використання української мови як державної.

Українською тепер зобов’язані говорити чиновники, представники державного апарату, депутати. Також нею мають на роботі користуватися лікарі та представники сфери освіти. Українська стає основною мовою реклами, культури, телебачення. В той же час на приватне спілкування закон не поширюється.

Як раніше повідомив один із авторів законопроекту народний депутат Микола Княжицький, поки нікого за невиконання закону не каратимуть. Натомість будуть відкриватися курси української мови і держава буде всіляко сприяти її вивченню. Ніяких санкцій чи адмінпокарань за порушення закону поки не буде. За кілька днів до закону внесуть правки, тоді й буде ясно, яка буде відповідальність за його порушення.

Варто сказати, що відповідальність за невиконання закону введуть тільки через три роки.

Що загрожуватиме за порушення закону?

Фото: Мовний закон (скріншот)

Зараз розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян складає 17 гривень. Коли стається порушення суб'єктами господарювання, то складається акт, в якому йдеться про попередження. У разі повторного порушення протягом року накладається штраф від 300 до 400 мінімумів (5100-6800 гривень).

При цьому якщо були зафіксовані порушення норм державними службовцями, у судочинстві, правоохоронцями тощо, то їм загрожує штраф у розмірі від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (а це - 3400 - 6800 гривень).

У разі порушення цього закону представниками сфери освіти, науки, культури, книговидання, у інтерфейсах комп’ютерних програм і сайтів, у сфері інформації для загального ознайомлення, різноманітних публічних заходів, технічної і проектної документації, розміщеної реклами, представниками сфери охорони здоров'я та спорту, співробітниками сфери телекомунікацій та поштового зв'язку, транспорту загрожує штраф у розмірі від 200 до 300 мінімумів (це - 3400-5100 гривень).

Фото: Мовний закон порадував українців (колаж РБК-Україна)

У разі порушення закону ЗМІ (друкованими) вони змушені будуть сплатити від 400 до 500 мінімумів (6800-8500 гривень).

Якщо будь-хто протягом року після того, як вже вчинив правопорушення, здійснив його знову, то його оштрафують на суму від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-11900 гривень). До речі, якщо відбудеться ще одне порушення протягом року, і тоді загрожуватиме штраф від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, з'явилася бурхлива реакція українців на прийняття мовного закону. Українці святкують прийняття закону, адже так довго на нього чекали.

Також ми раніше писали про те, які є головні міфи про мовний закон і про те, скільки "страшилок" сформувалося навколо нього. Багато хто каже, що тепер російськомовних будуть утискати. У статті пояснюємо, так це чи ні насправді.