Больше, чем у Зеленского: Богдан и руководство Офиса президента начали получать зарплату

В августе Андрей Богдан и его заместители получили первую зарплату, которая больше, чем у Владимира Зеленского. Об этом сообщают "Українські Новини".

Президенту Украины начислена зарплата в размере 28 тысяч гривен. И это только его должностной оклад. При этом никаких надбавок и премий у него нет. Из этой зарплаты было высчитано 5460 гривен налогов и сборов. Поэтому Зеленский получил только 22540 гривен.

В свою очередь зарплата Богдана в августе составила 39874 гривны. При этом из этой суммы должностной оклад составляет 16919 гривен, а дальше идут различные надбавки, включая надбавку за выслугу лет - 4568 гривен, надбавку за работу в условиях режимных ограничений - 2743 гривны, надбавку за интенсивность труда - 8743 гривны и другие выплаты.

Богдан получил зарплату больше, чем у Зеленского (иллюстративное фото: torange.biz)

Из заместителей руководителя Офиса самая высокая зарплата была у Руслана Рябошапки - 37644 гривны. При этом заместители руководителя Офиса Алексей Гончарук и Юрий Костюк в августе получили 32399 и 31724 гривны соответственно, что выше, чем у Зеленского.

Самые низкие зарплаты были заместителя руководителя Офиса Кирилла Тимошенко - 26407 гривен и у первого зама Сергея Трофимова - 25716 гривен. Всего в сентябре Государственное управление делами начисляет зарплату 379 работникам Офиса администрации президента.

Напомним, что Зеленский заявил о том, что новый Кабмин уйдет в отставку, если не снизит тарифы на коммунальные услуги.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, чем владеет спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Мы также писали о том, что новый премьер Алексей Гончарук задекларировал съемное жилье и миллионы на руках.