Більше, ніж у Зеленського: Богдан і керівництво Офісу президента почали отримувати зарплату

У серпні Андрій Богдан та його заступники отримали першу зарплату, яка більше, ніж у Володимира Зеленського. Про це повідомляють "Українські Новини".

Президенту України нарахована зарплата в розмірі 28 тисяч гривень. І це тільки його посадовий оклад. При цьому ніяких надбавок та премій у нього немає. З цієї зарплати було вирахувано 5460 гривень податків і зборів. Тому Зеленський отримав тільки 22540 гривень.

У свою чергу зарплата Богдана в серпні склала 39874 гривні. При цьому з цієї суми посадовий оклад становить 16919 гривень, а далі йдуть різні надбавки, включаючи надбавку за вислугу років - 4568 гривень, надбавку за роботу в умовах режимних обмежень - 2743 гривні, надбавку за інтенсивність праці - 8743 гривні та інші виплати.

Богдан отримав зарплату більше, ніж у Зеленського (ілюстративне фото: torange.biz)

Із заступників керівника Офісу найвища зарплата була у Руслана Рябошапки - 37644 гривні. При цьому заступники керівника Офісу Олексій Гончарук та Юрій Костюк в серпні отримали 32399 і 31724 гривні відповідно, що вище, ніж у Зеленського.

Найнижчі зарплати були заступника керівника Офісу Кирила Тимошенко - 26407 гривень і у першого заступника Сергія Трофімова - 25716 гривень. Всього у вересні Державне управління справами нараховує зарплату 379 працівникам Офісу адміністрації президента.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про те, що новий Кабмін піде у відставку, якщо не знизить тарифи на комунальні послуги.

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