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Новый Кабмин уйдет в отставку, если не снизит тарифы, - Зеленский

Новости » Политика    31.08.2019 - 22:10
Новый Кабмин уйдет в отставку, если не снизит тарифы, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Кабинет министров уйдет в отставку, если не справится с задачей снизить тарифы на коммуналку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Кабинета министров, если правительство не справится с задачей снизить плату за коммунальные услуги. Об этом Зеленский заявил в телеинтервью, передает РБК-Украина.

"Задача есть, поставлена ​​новому правительству: они должны показать модель. И если модель не будет уменьшение коммуналки, будем прощаться с правительством. Все что они смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. И такая ​​структурная проблема, такая структурная задача ставится новому правительству", - сказал президент.

Кроме того, по словам Зеленского, такая же история готовится по поводу кредитования.

"Готовят, чтобы ослабить этот процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят формат, чтобы в 20-м году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю. Покупать под другой процент. Потому что я понимаю, что такое 17-18 процентов", - отметил глава государства.

Напомним, перед выборами в Раду в "Слуге народа" прямо не рискнули говорить о снижении тарифов, ограничившись обещанием "внедрить государственную стратегию оптимизации ЖКХ тарифов". Оптимизация, по их мнению, должна происходить за счет демонополизации энергорынков, увеличения добычи энергоресурсов и исключении коррупции при формировании тарифов. Среди прочего, в партии Зеленского обещают ликвидировать формулы, по которым рассчитываются цены на услуги, как, примеру, "Роттердам+".

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