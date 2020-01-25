Больше, чем у Трампа: три украинских чиновника получают миллионы за месяц

Украинские чиновники, возглавляющие передовые государственные предприятия - "Укрпочта", "Укрзализныця", завод "Антонов" - получают рекордные зарплаты. При этом ежемесячные заработки топ-менеджеров превышают зарплату президента США - Дональда Трампа. Кто из чиновников ежемесячно становится богаче на миллион гривен - в материале Styler.

Отметим, что Дональд Трамп получает в год 400 тысяч долларов (около 33 тысяч долларов или 806 тысяч гривен), пишут "Украинские новости". Тогда как директора названных выше компаний в декабре 2019 года заработали от 812 тысяч до 1,2 млн гривен.

Меньше всех в декабре заработал гендиректор "Укрзализныци" Евгений Кравцов - всего каких-то 33,8 тыс. долларов или 812 тыс. гривен.

Глава "Укрпочты" Игор Смелянский в конце прошлого года получил 42,6 тыс. долларов (1,024 млн гривен).

А вот глава авиационного госпредприятия "Антонов" Александр Донец получил 50,1 тыс. долларов или 1,203 млн гривен.

Евгений Кравцов, Игорь Смелянский, Александр Донец (коллаж)

Стоит отметить, что в отличие от президента США, украинские чиновники могут выписывать себе премии, надбавки и другие не менее приятные бонусы от государства.

А вот минимальная пенсия в декабре 2019 года выросла на 74 гривны и составила 1638 гривен.