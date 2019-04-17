Більше ніколи: MARUV зробила гучну заяву

MARUV різко висловилася про Євробачення (колаж: РБК-Україна)

MARUV виділила своїх фаворитів на Євробаченні

MARUV розповіла, що в кінці березня побувала на концерті в Тель-Авіві. За словами Анни Корсун, на концерт прийшло багато шанувальників, у співачки залишилися хороші враження від виступу. Інтерв'ю із зіркою опублікував ресурс "Сегодня".

MARUV повідомила, що може виступити на Євробаченні 2019 в якості гостя, але в якості учасника не поїде більше ніколи. Хоча організатори конкурсу поки не зв'язувалися з виконавицею і не пропонували їй позаконкурсний виступ на концерті.

Також вона заявила, що в Британії і Франції конкурс вважається злегка застарілим, а популярний він тільки в країнах СНД.

MARUV різко висловилася про Євробаченні (фото: facebook.com/MaruvOfficial)

Анна Корсун також розповіла, що їй надходили пропозицію представити Євробачення від інших країн, але від яких саме дівчина не уточнила.

Дівчина виділила своїх фаворитів на Євробаченні - це представник Нідерландів Дункан Лоуренс і француз Білал Хасані.

MARUV різко висловилася про Євробаченні (відео: YouTube/Сьогодні)

Раніше ми повідомляли, що MARUV поцілувала дівчину під час концерту в Санкт-Петербурзі. Багато фанатів розкритикували поведінку української артистки.

Також ми писали, що Анна Корсун показала кліп на пісню Siren Song, з якою і брала участь у Нацвідборі. І слід зазначити, що відеоробота вийшла під грифом "18+".