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Больше 17 не дашь: Ани Лорак поразила помолодевшим видом

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Ани Лорак вызвала восхищение новым фото

Ани Лорак, недавно посетившая родную Украину с частным визитом, продолжает гастролировать по просторах Российской Федерации. Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором ее едва узнали поклонники.

"Сегодня! #шоудива#люберцы", - анонсировала выступление Каролина, показав снимок с пока еще пустого концертного зала.

Не совсем понятно, то ли удачное освещение, то ли работа фоторедактора омолодили 41-летнюю Каролину Куек, но факт остается фактом... Многие подписчики не узнали любимую Диву.

Певица получила массу комплиментов от фанатов. Стоит отметить, что даже толстовка, треники и собранные в хвост волосы не смогли испортить впечатление. Поклонники, видимо, уже привыкли к экспериментам со стилем, к которым в последнее время прибегает певица.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фаны в восхищении от лучезарного внешнего вида любимой певицы, о чем не стесняются высказываться в комментариях к ее недавним снимкам.

  • Я думал дочка подросла, показалось.
  • Шикарно выглядите, старше 20 и не скажешь.
  • Потрясающе выглядите.
  • Каролина, Вы как куколка! Ну больше 17 реально не дашь!
  • Скажите,пожалуйста, от чего вы так похудели? Раскройте секрет.

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