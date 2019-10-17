Больше 17 не дашь: Ани Лорак поразила помолодевшим видом

Ани Лорак, недавно посетившая родную Украину с частным визитом, продолжает гастролировать по просторах Российской Федерации. Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором ее едва узнали поклонники.

"Сегодня! #шоудива#люберцы", - анонсировала выступление Каролина, показав снимок с пока еще пустого концертного зала.

Не совсем понятно, то ли удачное освещение, то ли работа фоторедактора омолодили 41-летнюю Каролину Куек, но факт остается фактом... Многие подписчики не узнали любимую Диву.

Певица получила массу комплиментов от фанатов. Стоит отметить, что даже толстовка, треники и собранные в хвост волосы не смогли испортить впечатление. Поклонники, видимо, уже привыкли к экспериментам со стилем, к которым в последнее время прибегает певица.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фаны в восхищении от лучезарного внешнего вида любимой певицы, о чем не стесняются высказываться в комментариях к ее недавним снимкам.