Більше 17 не даси: Ані Лорак вразила молодим виглядом

Ані Лорак, яка нещодавно відвідала рідну Україну з приватним візитом, продовжує гастролювати по теренах Російської Федерації. Співачка опублікувала в Instagram знімок, на якому її ледь впізнали її шанувальники.

"Сьогодні! #шоудива#люберці", - анонсувала виступ Кароліна, показавши знімок з поки ще порожнього концертного залу.

Не зовсім зрозуміло, чи то вдале освітлення, чи то робота фоторедактора омолодили 41-річну Кароліну Куєк, але факт залишається фактом... Багато підписників не впізнали улюблену Діву.

Співачка отримала масу компліментів від фанатів. Варто відзначити, що навіть толстовка, треніки і зібране у хвіст волосся не змогли зіпсувати враження. Шанувальники, мабуть, вже звикли до експериментів зі стилем, до яких останнім часом вдається співачка.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фани в захопленні від променистого зовнішнього вигляду улюбленої співачки, про що не соромляться висловлюватися у коментарях до її недавніх знімків.