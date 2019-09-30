Укрзализныця угодила в очередной скандал: на Hyperloop экономят (фото)

Укрзализныцю упрекают из-за старых вагонов в электропоездах, которые давно нуждаются в обновлении
Укрзализныця оказалась под очередной волной критики после того, как в сети опубликовали фото из вагона электрички сообщением Киев - Гребинка (Полтавская область). Пассажиры возмущаются, что какие-то вандалы оставили на сиденьях только спинки, а остальное сорвали и утащили, при этом со стороны жд-перевозчика никакой реакции нет. Соответствующие кадры опубликованы в Facebook-сообществе "Подслушано Гребинка".
Отметим, что в комментариях к снимкам в сети разгорелась нешуточная дискуссия относительно поиска виновных в ситуации - ведь пассажирам, которые оплачивают проезд и имеют право на должные условия поездки, приходится терпеть неудобства. При этом нет никакой информации о том, когда будут отремонтированы сиденья.
Один из юзеров крайне резко высказался в адрес председателя правления АО Укрзализныця Евгения Кравцова, на которого фактически возлагает чуть ли не всю вину за некомфортные условия поездки в электричке с "проблемным" вагоном.
Укрзализныця попала в скандал из-за условий в электричке (Фото: facebook.com/dietrich.schmidt)
Другие пользователи сети иронизируют над тайной пропажи сидушек, но большинство все таки усматривает проблему в самих пассажирах, которые не редко сами занимаются откровенным вандализмом и тянут, что плохо лежит.
При этом, отмечают в комментариях, необходимость замены или обновления вагонов до сих пор остается актуальной.
Скрин комментариев
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, не так давно в электричке Укрзализныци произошел инцидент - прямо во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар. Пассажиры в панике выбегали из поезда.
Также мы писали о том, что на Киевском вокзале на ребенка упало окно вагона поезда. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался легким испугом.