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Работа нервная: Укрзализныця влипла в очередной скандал

STYLERЖизнь    21.09.2019 - 10:45
Работа нервная: Укрзализныця влипла в очередной скандал
Поезд Укрзализныци (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця шокировала малоприятным сервисом

Укрзализныця снова разочаровала ужасным сервисом в своих поездах. На этот раз о неприятной поездке в поезде Кременчуг-Ворохта рассказал Богдан Амосов. Своей историей он поделился в социальной сети Facebook.

"Укрзализныця - наше все. Поезд Кременчуг - Ворохта. Сначала меня пытались "намахать" и содрать деньги за постельное белье, за которое я заплатил. Сказали, что перепутали", - пишет очевидец.

Далее Богдан Амосов заявляет, что за несколько минут до высадки вышел в тамбур, где, даже не прячась, курили проводницы. Когда женщины увидели, что их заметили, то приказали мужчине выйти и закрыть дверь.

Богдан Амосов опешил и заявил в ответ, что в тамбурах курить запрещено. На это проводницы ответили, что у них нервная работа, чем загнали очевидца в еще больший ступор.

Пользователи мгновенно отреагировали на новость и начали предлагать способы решения проблемы:

  • Когда вижу, что курят, говорю, что на следующей станции вызываю полицию или зову начальника поезда.
  • Снять на видео нужно было их и пожаловаться! Возмутительно!
  • На горячую линию звонил?
  • Нужно было закурить вместе с ними.

Работа нервная: Укрзализныця влипла в очередной скандал

Укрзализныця опозорилась своим сервисом (скриншот: facebook.com/amossov)

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