Укрзалізниця вскочила у черговий скандал: на Hyperloop економлять (фото)

Укрзалізниці дорікають через старі вагони в електропоїздах, які давно потребують оновлення
Укрзалізниця опинилася під черговою хвилею критики після того, як в мережі опублікували фото з вагона електрички сполученням Київ - Гребінка (Полтавська область). Пасажири обурюються, що якісь вандали залишили на сидіннях тільки спинки, а решту зірвали та розтягли, при цьому з боку залізничного перевізника жодної реакції немає. Відповідні кадри опубліковані в Facebook-спільноті "Підслухано Гребінка".
Зазначимо, що в коментарях до знімків в мережі розгорілася неабияка дискусія щодо пошуку винних у ситуації, адже пасажирам, які оплачують проїзд і мають право на належні умови поїздки, доводиться терпіти незручності. При цьому немає ніякої інформації про те, коли будуть відремонтовані сидіння.
Один з юзерів вкрай різко висловився на адресу голови правління АТ Укрзалізниця Євгена Кравцова, на якого фактично покладає мало не всю провину за некомфортні умови поїздки в електричці з "проблемним" вагоном.
Укрзалізниця потрапила у скандал через умови в електричці (Фото: facebook.com/dietrich.schmidt)
Інші користувачі мережі іронізують над таємницею зникнення сидінь, але більшість все-таки вбачає проблему в пасажирах, які не рідко самі займаються відвертим вандалізмом та тягнуть, що погано лежить.
При цьому, зауважують в коментарях, необхідність заміни або оновлення вагонів досі залишається актуальною.
Скрін коментарів
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, не так давно в електричці Укрзалізниці стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа. Пасажири в паніці вибігали з поїзда.
Також ми писали про те, що на Київському вокзалі на дитину впало вікно вагона поїзда. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків та заліза, і він відбувся легким переляком.