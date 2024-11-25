Болоньєзе з сочевицею: адаптований рецепт відомої страви до посту

Що потрібно для болоньєзе з сочевицею

Для того, щоб приготувати болоньєзе з сочевицею, треба такі продукти:

вода - 1 л

сочевиця червона - 500 г

морква - 2 шт.

селера - 2 стебла

цибуля жовта ріпчаста - 1 шт.

часник - 3 зубчики

оливкова олія - 3 ст. л.

томатна паста - 1 ст. л.

томатна пасата (або пюре з помідорів) - 750 г

лавровий лист - 1 шт.

орегано сушене - 1 ч. л.

сушений чебрець - 1 ч. л.

оцет бальзамічний - 1 ст. л.

петрушка - до смаку

Як готувати болоньєзе з сочевицею

Для приготування сочевиці болоньєзе, бобові потрібно попередньо замочити. Для цього сочевицю потрібно пересипати в глибоку миску, залити водою і залишити відстоюватись на ніч.

Коли сочевиця вбере рідину, можна розпочинати приготування. Моркву, селеру, часник та цибулю потрібно очистити та нарізати на маленькі кубики.

Розігрійте пательню на слабкому або середньому вогні. Потім влийте в посуд олію та висипте овочі, нарізанні кубиками. Смажте інгредієнти до розм'якшення овочів, протягом 5-8 хвилин.

Потім збільште вогонь, влийте в пательню томатну пасту, додайте чебрець, лаврове листя орегано. Помішуючи, смажте інгредієнти протягом 2 хвилин. Злийте з сочевиці воду і висипте бобові в пательню.

Додайте сочевицю, томатну пасату та воду. Перемішайте продукти, а потім накрийте посуд кришкою. Тушкуйте страву на середньому вогні протягом 45 хвилин.

Коли страва буде готовою, додайте сіль та перець до смаку. Після цього болоньєзе з сочевицею можна розкладати на порційні тарілки, прикрасивши помитою та нарізаною свіжою петрушкою.