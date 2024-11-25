Болоньезе с чечевицей: адаптированный рецепт известного блюда к посту

Паста болоньезе - известное итальянское блюдо с мясным соусом в томатном соке. Однако блюдо можно сделать постным или веганским, заменив мясо питательной чечевицей.
О том, как готовить болоньезе с чечевицей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.
Для того чтобы приготовить болоньезе с чечевицей, нужно следующие продукты:
Для приготовления чечевицы болоньезе, бобовые нужно предварительно замочить. Для этого чечевицу нужно пересыпать в глубокую миску, залить водой и оставить отстаиваться на ночь.
Когда чечевица впитает жидкость, можно приступать к приготовлению. Морковь, сельдерей, чеснок и лук нужно очистить и порезать на маленькие кубики.
Разогрейте сковороду на слабом или среднем огне. Затем влейте в посуду масло и насыпьте овощи, нарезанные кубиками. Жарьте ингредиенты до размягчения овощей в течение 5-8 минут.
Затем увеличьте огонь, влейте в сковороду томатную пасту, добавьте тимьян, лавровые листья орегано. Помешивая, жарьте ингредиенты в течение 2 минут. Слейте из чечевицы воду и высыпьте бобовые в сковороду.
Добавьте чечевицу, томатный пассат и воду. Перемешайте продукты и накройте посуду крышкой. Тушите блюдо на среднем огне в течение 45 минут.
Когда блюдо будет готовым, добавьте соль и перец по вкусу. После этого болоньезе с чечевицей можно ракладівать на порционные тарелки, украсив помытой и нарезанной свежей петрушкой.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить морковный пирог по рецепту Эктора из "МастерШеф".
А также рассказывали 5 несложных рецептов вкусных блюд к Рождественскому посту.