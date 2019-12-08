Очень больно и ужасно: студентка со слезами на глазах рассказала о пожаре в Одессе

Пожар в Одессе (фото: dsns.gov.ua)

Студентка колледжа вспомнила об ужасах пожара в Одессе

Пожар в Одессе в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря, забрал жизни восьми человек. Кроме того, есть пропавшие люди. Студентка, пережившая весь ужас того рокового дня, рассказала о пожаре. Видео ее рассказа опубликовано в Facebook-группе "Подслушано Одесса".

Девушка рассказала, что когда она с однокурсниками пришла на занятия, то первая пара была на пятом этаже. Позже на перемене студенты спустились на четвертый этаж, где была преподавательница, которая проводила вторую пару.

Студентка вспоминает, что когда началась пара, то в коридоре был шум от людей, которые кричали. Изначально девушка подумала, что студенты просто дурачились. Но все же она решила проверить, что происходит и увидела дым, который шел с третьего этажа.

Студентка рассказала о пожаре в Одессе (видео: facebook.com/odessahello)

Девушка забежала в кабинет и сказала, что начался пожар. Студенты взяли свои вещи и попытались выбраться из здания. Когда они спускались по лестнице, то было очень жарко и черный дым окутал третий этаж.

Студенты решили вернуться обратно в кабинет и закрыть плотно двери. При этом преподавательница позвонила в пожарную службу, чтобы их спасли. Студенты заметили, что через двери начал просачиваться черный едкий дым. Одна из студенток начала паниковать, она открыла окно и хотела выпрыгнуть из него, но ее схватили за ноги и сказали, что не нужно этого делать.

Пожар в Одессе (фото: dsns.gov.ua)

Изначально люди ждали помощи, но дым начал все больше заполнять кабинет. При этом в кабинете было сложно дышать. Студенты взяли воду полили свои шапки и начали дышать через них.

"Когда кабинет был весь в дыму, я понимала, что все, уже дышать нечем, я начала молиться Богу. Я ему кричала: "Господи, спаси всех, кто здесь в кабинете, потому что я не знаю, как выйти", - рассказала девушка.

После этого она увидела через окно пламя, которое шло с третьего этажа. Один студент предложил вылезти в окно, чтобы их увидели. Они держали парня за ноги. Но под их окнами не было никого, были спасатели, которые тушили пожар, но машин с лестницами не было.

Пожар в Одессе (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Девушка хотела позвонить и попрощаться с мамой, но из-за дыма в телефоне ничего невозможно было рассмотреть. В этом момент подъехала машина с лестницей, по которой спустились студенты. Последней из кабинета выбралась преподавательница. Когда все уже были на улице, то загорелся четвертый этаж.

Стоит отметить, что в Одессе опознали еще одного из погибших – это 16-летний студент Кирилл Трофимчук.

Кирилл Трофимчук (фото: facebook.com/odessahello)

Пользователи сети скорбят по погибшим.

Такое даже в страшном сне не увидишь и врагу не пожелаешь... Дети это самое ценное, что есть у всех нас, и то, что произошло не должно остаться в стороне, или забыться...

Нет слов;

Очень больно и ужасно.

Скриншот с Facebook