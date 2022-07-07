В больницу Львова попала маленькая девочка, которая хотела сфотографироваться с ядовитой змеей

В Западноукраинский специализированный детский медицинский центр (ЗУСДМЦ) была госпитализирована маленькая девочка, которую укусила змея - беспечный ребенок впервые увидел пресмыкающаяся и решил сфотографироваться. Закончилось все больницей.

Об этом передали в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Маленький пациент детского медцентра родом из Турковского района.

Как рассказали в департаменте здравоохранения ЛОВА, девочка во время прогулки с мамой заметила ядовитую змею, и захотела запечатлеть ее на камеру.

"Мама, смотри, змея! А сфотографируешь меня с ней?" - спросил восторженный ребенок.

В результате такой заинтересованности малышка осталась со змеиным укусом, а женщине пришлось обращаться к медикам для дочери для госпитализации.

Какая именно змея атаковала ребенка - не уточняется.

Чиновники ЛОВА информируют, что всего с начала апреля из-за укусов змей в ЗУСДМЦ обратились около десяти детей всех возрастов, а самому младшему пациенту только исполнилось 4 годика. А ежегодно в Центр обращается более 20 деток, которых укусили змеи.

"Все пострадавшие находились в состоянии легкой и средней тяжести. Мы предоставили им необходимую медицинскую помощь и выписали домой в удовлетворительном состоянии", - рассказал врач-анестезиолог Тарас Оранский.

Чем грозят укусы змеи

В Центре также отметили, что такие змеиные укусы не являются смертельными, но только при своевременном оказании медицинской помощи.

После укуса может появиться слабость, головные боли, одышка, головокружение, отек тканей и воспаление лимфатических узлов, гипотония.

Кроме того, укус змеи может стать еще дополнительным очагом инфекции - столбняка.

Поэтому необходима своевременная вакцинация от опасных заболеваний, подчеркивают специалисты.

При укусе змеи категорически нельзя: