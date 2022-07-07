До лікарні Львова потрапила маленька дівчинка, яка хотіла сфотографуватися з отруйною змією
До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центра (ЗУСДМЦ) була госпіталізована маленька дівчинка, яку вкусила змія - безтурботна дитина вперше побачила плазуна і вирішила сфотографуватися. Закінчилося все лікарнею.
Про це передали в прес-службі Львівської обласної військової адміністрації.
Маленький пацієнт дитячого медцентру родом з Турківського району.
Як розповіли в департаменті охорони здоров'я ЛОВА, дівчинка під час прогулянки з мамою помітила отруйну змію, і захотіла зафіксувати її на камеру.
"Мама, дивись, змія! А сфотографуєш мене з нею?" - запитала захоплена дитина.
В результаті такої зацікавленості малеча залишилася зі зміїним укусом, а жінці довелося звертатися до медиків для дочки для госпіталізації.
Яка саме змія атакувала дитину - не уточнюється.
Чиновники ЛОВА інформують, що всього з початку квітня через укуси змій в ЗУСДМЦ звернулися близько десяти дітей різного віку, а наймолодшому пацієнтові тільки виповнилося 4 рочки. А щороку до Центру звертається понад 20 діток, яких вкусили змії.
"Всі постраждалі перебували у стані легкої та середньої важкості. Ми надали їм необхідну медичну допомогу та виписали додому у задовільному стані", - розповів лікар-анестезіолог Тарас Оранський.
Чим загрожують укуси змії
У Центрі також зазначили, що такі зміїні укуси не є смертельними, проте тільки при своєчасному наданні медичної допомоги.
Після укусу може з'явитися слабкість, головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин і запалення лімфатичних вузлів, гіпотонія.
Крім того, укус змії може стати ще додатковим вогнищем інфекції - правця.
Тому необхідна своєчасна вакцинація від небезпечних захворювань, наголошують фахівці.
При укусі змії категорично не можна:
- відсмоктувати отруту
- накладати джгут
- робити надрізи
- припікати місце укусу
- накладати пов'язки з маззю або робити компреси
Нагадаємо, раніше під Львовом до лікарні з укусом змії потрапила жінка 1941 року народження - її стан медики розцінювали після госпіталізації як середньої тяжкості.
Додамо, перед цим ми розповідали, як уберегтися від укусів кліщів.