В Украине - новые случаи укусов змей с госпитализацией: как оказать первую помощь

В Украине фиксируются новые случаи укусов змей с последующей госпитализацией. С начала года уже три таких инцидента произошли во Львовской области.

Об этом 26 мая передали в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Так, вчера в областную клиническую больницу во Львове с диагнозом укус змеи госпитализировали женщину 1941 года, рассказали в департаменте по гражданской защите ОГА.

Отмечается, что состояние потерпевшей - жительницы села Борынечи Стрыйского района - расценивается как средней тяжести.

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Как обращает внимание начальник департамента гражданской защиты населения Игорь Туз, для собственной безопасности во время пребывания на природе, прежде всего собирая ягоды или грибы, необходимо палкой раздвинуть заросшие, разгрести листья, обследовать ущелья, чтобы случайно не потревожить пресмыкающихся.

Следует иметь надежную обувь, одевать широкие штаны, которые нужно заправлять в ботинки так, чтобы образовался напуск. Так змея в случае нападения прокусит только ткань брюк, а не кожу.

Спасатели также призывают при встрече со змеями не паниковать, не приближаться к ним и не делать резких движений, а спокойно отойти.

"У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров", - говорится в сообщении.

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