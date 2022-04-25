Вместе с теплом в Украину придут клещи: как уберечься в парках и садах
Весной в Украине наступает сезон клещей. Обычно они начинают появляться в середине апреля, и их активность продолжается до середины июня. Однако в этом году весна поздняя и холодная, поэтому появление клещей в парках и садах прогнозируют в конце апреля-начале мая.
Как уберечься от клещей и что делать, если вы принесли паразита с прогулки – читайте в материале ниже.
Самый активный период у клещей – с апреля и по июнь. Живут они в сырых и влажных местах, на слонах, в траве, в кустах. Если погода сырая и дождливая, но при этом тепло – местом обитания может стать любой куст или трава.
Как уберечься от клещей
На прогулки надевайте кофты с длинным рукавом, плотные брюки, носки. Одежда должна быть светлых оттенков и плотно прилегать к телу – это снизит риск попадания клеща на тело.
Если вы планируете провести несколько часов на природе – используйте специальные репелленты, которые отпугивают клещей.
После прогулки обязательно осмотрите себя, родных, детей и животных. По возможности – смените одежду и постирайте ту, в который вы гуляли на природе. Проверьте вещи, которые вы брали с собой на прогулку – сумки, подстилки, игрушки. И примите душ после прогулки.
Клещи выбирают самые мягкие участки тела – сгибы рук, пах, область подмышек, под коленками, шею, голову, волосистую часть. У животных – лапы, морды, живот.
Как понять, что вас укусил клещ
Боль сразу после укуса обычно не возникает – клещи выделяют анестезирующую жидкость. Но место укуса может начать болеть через несколько часов или дней. Может появиться припухлость и зуд.
У животных после укуса появляется слабость, пропадает аппетит, белки глаз могут пожелтеть.
Что делать после укуса клеща
Желательно обратиться в ближайший травмпункт, чтоб врач вытянул его без остатка и передал в лабораторию на анализы. Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний.
Если у вас есть опыт вытягивания клещей, то вы можете сделать это самостоятельно: выкрутить очень осторожно пинцетом или специальным крючком. Место укуса обработать спиртом.
Важно! Клещей нельзя раздавливать – возбудители опасных инфекций могут попасть в кровь. Не стоит смазывать клещей маслом – это не дает эффекта. При вытаскивании клеща нужно быть очень аккуратными, чтобы не выдернуть только головку клеща без его хоботка.
После удаления клеща нужно последить за самочувствием – если у вас появится температура, покраснение на месте укуса, увеличение лимфоузлов, сильная боль или слабость, то помощь врача нужна немедленно.
Клещи могут быть разносчиками таких опасных заболеваний, как вирусный энцефалит, болезнь Лайма.
Напомним, ранее мы писали о том, как защититься от инфекционных болезней в условиях войны.