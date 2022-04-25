Вместе с теплом в Украину придут клещи: как уберечься в парках и садах

Весной в Украине наступает сезон клещей. Обычно они начинают появляться в середине апреля, и их активность продолжается до середины июня. Однако в этом году весна поздняя и холодная, поэтому появление клещей в парках и садах прогнозируют в конце апреля-начале мая.

Как уберечься от клещей и что делать, если вы принесли паразита с прогулки – читайте в материале ниже.

Самый активный период у клещей – с апреля и по июнь. Живут они в сырых и влажных местах, на слонах, в траве, в кустах. Если погода сырая и дождливая, но при этом тепло – местом обитания может стать любой куст или трава.

Как уберечься от клещей

На прогулки надевайте кофты с длинным рукавом, плотные брюки, носки. Одежда должна быть светлых оттенков и плотно прилегать к телу – это снизит риск попадания клеща на тело.

Если вы планируете провести несколько часов на природе – используйте специальные репелленты, которые отпугивают клещей.

После прогулки обязательно осмотрите себя, родных, детей и животных. По возможности – смените одежду и постирайте ту, в который вы гуляли на природе. Проверьте вещи, которые вы брали с собой на прогулку – сумки, подстилки, игрушки. И примите душ после прогулки.

Клещи выбирают самые мягкие участки тела – сгибы рук, пах, область подмышек, под коленками, шею, голову, волосистую часть. У животных – лапы, морды, живот.

Как понять, что вас укусил клещ

Боль сразу после укуса обычно не возникает – клещи выделяют анестезирующую жидкость. Но место укуса может начать болеть через несколько часов или дней. Может появиться припухлость и зуд.

У животных после укуса появляется слабость, пропадает аппетит, белки глаз могут пожелтеть.

Что делать после укуса клеща

Желательно обратиться в ближайший травмпункт, чтоб врач вытянул его без остатка и передал в лабораторию на анализы. Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Если у вас есть опыт вытягивания клещей, то вы можете сделать это самостоятельно: выкрутить очень осторожно пинцетом или специальным крючком. Место укуса обработать спиртом.

Важно! Клещей нельзя раздавливать – возбудители опасных инфекций могут попасть в кровь. Не стоит смазывать клещей маслом – это не дает эффекта. При вытаскивании клеща нужно быть очень аккуратными, чтобы не выдернуть только головку клеща без его хоботка.

После удаления клеща нужно последить за самочувствием – если у вас появится температура, покраснение на месте укуса, увеличение лимфоузлов, сильная боль или слабость, то помощь врача нужна немедленно.

Клещи могут быть разносчиками таких опасных заболеваний, как вирусный энцефалит, болезнь Лайма.