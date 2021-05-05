В больнице Красногоровки после обстрела умер пациент с COVID-19 (фото)

Всего в двух корпусах больницы было около 60 человек. 120-миллиметровая мина, которую выпустили боевики "ДНР", взорвалась как раз между двумя корпусами клиники, ближе к административно-хозяйственной постройки около крыльца. Напротив расположено двухэтажное терапевтическое отделение, которое переоборудовали под инфекционное - большинство пациентов там с коронавирусом.

В момент обстрела - во вторник вечером - в палатах на больничных койках и с кислородными масками на лицах находилось 38 больных и медперсонал.

На месте утром работали саперы, полицейские, военные, спасатели ГСЧС. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

По информации штаба ООС, оккупанты открыли огонь в направлении Красногоровки 4 мая около 21:25. Обстрелы велись из гранатометов, минометов калибра 120 мм и БМП и продолжались около часа.

"В результате обстрела, были повреждены центральная больница, которая находится по адресу ул. Нахимова 1а, медицинский автомобиль и окружающие здания. В то время в больнице находилось 45 больных, проходящих лечение от коронавируса. В зданиях выбило стекла, повреждены линии электропередач. К счастью, у пациентов и врачебного персонала никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Боевики одновременно били и по городу, и по позициям украинских военных. В результате обстрелов обошлось без потерь.

На Донбассе оккупанты обстреляли COVID-больницу в Красногоровке (фото: facebook.com/pressjfo.news)