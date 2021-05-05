У лікарні Красногорівки після обстрілу помер пацієнт з COVID-19 (фото)

Всього у двох корпусах лікарні було близько 60 людей. 120-міліметрова міна, яку випустили бойовики "ДНР", вибухнула саме між двома корпусами клініки, ближче до адміністративно-господарської будівлі біля ганку. Навпроти розташоване двоповерхове терапевтичне відділення, яке переобладнали під інфекційне - більшість пацієнтів там з коронавірусом.

У момент обстрілу - у вівторок ввечері - в палатах на лікарняних ліжках і з кисневими масками на обличчях знаходилося 38 хворих і медперсонал.

На місці вранці працювали сапери, поліцейські, військові, рятувальники ДСНС. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

За інформацією штабу ООС, окупанти відкрили вогонь у напрямку Красногорівки 4 травня близько 21:25. Обстріли велися з гранатометів, мінометів калібру 120 мм і БМП і тривали близько години.

"В результаті обстрілу, були пошкоджені Центральна лікарня, яка знаходиться за адресою вул.Нахімова 1а, медичний автомобіль і навколишні будівлі. У той час в лікарні перебувало 45 хворих, що проходять лікування від коронавірусу. У будівлях вибило скло, пошкоджено лінії електропередач. На щастя, у пацієнтів і лікарського персоналу ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Бойовики одночасно били й по місту, й по позиціях українських військових. В результаті обстрілів обійшлося без втрат.

На Донбасі окупанти обстріляли лікарню в Красногорівці (фото: facebook.com/pressjfo.news)