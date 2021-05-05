ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полиция квалифицировала как теракт обстрел COVID-больницы в Донецкой области

Новина українською → Среда 05 мая 2021 12:00
Полиция квалифицировала как теракт обстрел COVID-больницы в Донецкой области Фото: обстрел больницы квалифицировали как теракт (фото police.dn.ua)
Автор: РБК-Украина

Полиция открыла уголовное производство по факту обстрел больницы с больными коронавирусом в Красногоровке Донецкой области. Его квалифицировали по части 1 статьи 258 - террористический акт.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Сообщение об обстреле поступило примерно в 23:30. Во время обстрела боевиков повреждены окна в первом корпусе коммунального некоммерческого предприятия “Марьинская центральная районная больница”, которое расположено вблизи линии соприкосновения. Из-за перебитой линии электропередач больница осталась без света.

Также пострадали помещения станции "скорой помощи" и автомобиль экстренной медицинской помощи.

В момент обстрела в больнице находились 45 пациентов, больных коронавирусом и пневмонией. Пострадавших нет.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полные обстоятельства и масштабы повреждений устанавливаются.

Полицейские начали досудебное расследование по факту теракта.

В Красногоровке ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела больницы пострадавших нет.

Напомним, боевики впервые за год обстреляли автомобиль наблюдательной группы на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия обстрел больница
NEWS
В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма
В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма
DAILY
Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма