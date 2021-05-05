В Донецкой области боевики обстреляли COVID-больницу, где лечат 45 пациентов
Фото: в Донецкой области обстреляли больницу (facebook.com/marinskavca)
В города Красногоровка (Донецкая область) обстреляли центральную районную больницу. В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы.
Сообщается, что сейчас там лечат 45 пациентов.
"Вчера ночью город Красногоровка подвергся обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница", - говорится в сообщении.
После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет. Полные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: в Донецкой области обстреляли больницу (facebook.com/marinskavca)
Напомним, боевики впервые за год обстреляли автомобиль наблюдательной группы на Донбассе.
Отметим, глава Погранслужбы Сергей Дейнеко обьяснил, почему Украина не сбивает вертолеты РФ, нарушившие границу.