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В Донецкой области боевики обстреляли COVID-больницу, где лечат 45 пациентов

Новина українською → Красногоровка, Среда 05 мая 2021 11:10
В Донецкой области боевики обстреляли COVID-больницу, где лечат 45 пациентов Фото: в Донецкой области обстреляли больницу (facebook.com/marinskavca)
Автор: Анастасия Рокитна

В города Красногоровка (Донецкая область) обстреляли центральную районную больницу. В результате были повреждены окна в здании первого корпуса больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Марьинской городской военно-гражданской администрации.

Сообщается, что сейчас там лечат 45 пациентов.

"Вчера ночью город Красногоровка подвергся обстрелу, в результате которого получила повреждения Марьинская центральная районная больница", - говорится в сообщении.

После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение. Пострадавших нет. Полные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: в Донецкой области обстреляли больницу (facebook.com/marinskavca)

Напомним, боевики впервые за год обстреляли автомобиль наблюдательной группы на Донбассе.

Отметим, глава Погранслужбы Сергей Дейнеко обьяснил, почему Украина не сбивает вертолеты РФ, нарушившие границу.

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