В больнице Киева умер пациент с "Дельтой": врачи дали пугающий прогноз

По словам директора Александровской больницы Людмилы Антоненко, четверо из шести пациентов с опасным штаммом прибыли в Киев из России, после чего попали в медучреждение для лечения.

Медики обращают внимание, что у зараженных "Дельтой" болезнь протекает значительно агрессивнее, нежели у пациентов с привычным вариантом коронавируса.

Так, уже на 2-3 день после госпитализации у больных резко снижается показатель насыщения крови кислородом, больные не могут самостоятельно дышать, и нуждаются перевода в реанимацию.

Кроме того врачи рассказывают, что возраст пациентов с "Дельтой" в тяжелом состоянии - от 30 до 40 лет.

Медики прогнозируют резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве в связи с проведением Крестного хода 27 июля, ведь сегодня было очень много верующих из РФ, говорится в сюжете.

"Я думаю, будет очень большой подъем заболеваемости, потому что я хочу еще раз подчеркнуть, что из больных протестированных, которые приехали из России, все они позитивные на "Дельту". Поэтому если мы наблюдаем во такой ход, то я думаю, будет большой подъем заболеваемости", - сказала Антоненко.

Видео: в Александровской больнице Киева умер пациент со штаммом коронавируса "Дельта"