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В больнице Киева умер пациент с "Дельтой": врачи дали пугающий прогноз

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Киев, Вторник 27 июля 2021 21:34
В больнице Киева умер пациент с "Дельтой": врачи дали пугающий прогноз Коллаж РБК-Украина: в киевской больнице умер пациент со штаммом коронавируса "Дельта"
Автор: Владимир Костырин

В Киеве умер пациент, который был госпитализирован в Александровскую больницу со штаммом коронавируса "Дельта". Всего же в столице в клинике лечение проходили шесть граждан, у которых подтвердили "индийский" вариант COVID-19.

Об этом 27 июля говорится в сюжете "Киев.NewsRoom".

По словам директора Александровской больницы Людмилы Антоненко, четверо из шести пациентов с опасным штаммом прибыли в Киев из России, после чего попали в медучреждение для лечения.

Медики обращают внимание, что у зараженных "Дельтой" болезнь протекает значительно агрессивнее, нежели у пациентов с привычным вариантом коронавируса.

Так, уже на 2-3 день после госпитализации у больных резко снижается показатель насыщения крови кислородом, больные не могут самостоятельно дышать, и нуждаются перевода в реанимацию.

Кроме того врачи рассказывают, что возраст пациентов с "Дельтой" в тяжелом состоянии - от 30 до 40 лет.

Медики прогнозируют резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве в связи с проведением Крестного хода 27 июля, ведь сегодня было очень много верующих из РФ, говорится в сюжете.

"Я думаю, будет очень большой подъем заболеваемости, потому что я хочу еще раз подчеркнуть, что из больных протестированных, которые приехали из России, все они позитивные на "Дельту". Поэтому если мы наблюдаем во такой ход, то я думаю, будет большой подъем заболеваемости", - сказала Антоненко.

Видео: в Александровской больнице Киева умер пациент со штаммом коронавируса "Дельта"

Напомним, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала об опасности штамма "Дельта", почему вирус ускользает от антител, и как можно уберечься от "индийского" варианта коронавируса.

Также мы писали о том, где в Украине можно сделать тест на "Дельту", и публиковали список лабораторий.

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Киев больница преступления Коронавирус "Дельта"
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