У лікарні Києва помер пацієнт з "Дельтою": лікарі дали лякаючий прогноз

У Києві помер пацієнт, який був госпіталізований в Олександрівську лікарню зі штамом коронавірусу "Дельта". Всього ж у столиці в клініці лікування проходили шість громадян, у яких підтвердили "індійський" варіант COVID-19.

За словами директора Олександрівської лікарні Людмили Антоненко, четверо з шести пацієнтів з небезпечним штамом прибули до Києва з Росії, після чого потрапили в медустанову для лікування.

Медики звертають увагу, що у заражених "Дельтою" хвороба протікає значно агресивніше, ніж у пацієнтів зі звичним варіантом коронавірусу.

Так, вже на 2-3 день після госпіталізації у хворих різко знижується показник насичення крові киснем, хворі не можуть самостійно дихати, і потребують переведення до реанімації.

Крім того, лікарі розповідають, що вік пацієнтів з "Дельтою" у важкому стані - від 30 до 40 років.

Медики прогнозують різке погіршення епідеміологічної ситуації в Києві у зв'язку з проведенням Хресної ходи 27 липня, адже сьогодні було дуже багато вірян з РФ, йдеться в сюжеті.

"Я думаю, буде дуже великий підйом захворюваності, тому що я хочу ще раз наголосити, що з хворих протестованих, які приїхали з Росії, всі вони позитивні на "Дельту". Тому якщо ми спостерігаємо під таку ходу, то я думаю, буде великий підйом захворюваності", - сказала Антоненко.

Відео: в Олександрівській лікарні Києва помер пацієнт зі штамом коронавірусу "Дельта"