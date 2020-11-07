Больничные выплаты в Украине: пошаговая инструкция оформления

В условиях пандемии коронавируса и роста количества заболевших в Украине, в Фонде социального страхования напомнили правила оформления больничного листка. Для того чтобы процесс прошел быстро, нужно обратиться в Фонд со специальным заявлением-расчетом.

Дата больничных выплат существенно зависит от срока подачи такого заявления. Об этом сказано в сообщении Фонда социального страхования на Facebook.

Пошаговая инструкция оформления больничных выплат в Украине:

Листок нетрудоспособности, который работник получает в больнице, нужно передать кадровику, табельщику или бухгалтеру. Уполномоченное лицо определяет страховой стаж застрахованного лица и количество дней, за которые предоставят материальное обеспечение.

Листок нетрудоспособности передают на рассмотрение в Комиссию по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации. Там принимают решение о предоставлении материального обеспечения.

Бухгалтерия рассчитывает сумму средств и оформляет заявление-расчет для получения финансирования от ФСС.

Документы передаются в Фонд и после этого осуществляется перечисление средств на специальный счет работодателя (Страхователя). На специальных Telegram-каналах ФССУ ежедневно обновляется информация о финансировании.

Материальное обеспечение работнику выплачивается в ближайший срок после дня назначения пособия, вместе с ближайшей заработной платой.

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