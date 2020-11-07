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Больничные выплаты в Украине: пошаговая инструкция оформления

Автор: Анна Шиканова

В Фонде социального страхования рассказали, как правильно оформляются выплаты по нетрудоспособности

В условиях пандемии коронавируса и роста количества заболевших в Украине, в Фонде социального страхования напомнили правила оформления больничного листка. Для того чтобы процесс прошел быстро, нужно обратиться в Фонд со специальным заявлением-расчетом.

Дата больничных выплат существенно зависит от срока подачи такого заявления. Об этом сказано в сообщении Фонда социального страхования на Facebook.

Пошаговая инструкция оформления больничных выплат в Украине:

  • Листок нетрудоспособности, который работник получает в больнице, нужно передать кадровику, табельщику или бухгалтеру. Уполномоченное лицо определяет страховой стаж застрахованного лица и количество дней, за которые предоставят материальное обеспечение.
  • Листок нетрудоспособности передают на рассмотрение в Комиссию по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации. Там принимают решение о предоставлении материального обеспечения.
  • Бухгалтерия рассчитывает сумму средств и оформляет заявление-расчет для получения финансирования от ФСС.
  • Документы передаются в Фонд и после этого осуществляется перечисление средств на специальный счет работодателя (Страхователя). На специальных Telegram-каналах ФССУ ежедневно обновляется информация о финансировании.
  • Материальное обеспечение работнику выплачивается в ближайший срок после дня назначения пособия, вместе с ближайшей заработной платой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине хотят увеличить размер помощи тяжелобольным детям.

А также рассказывали о том, что некоторые категории пенсионеров в Украине могут остаться без дополнительных доплат.

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