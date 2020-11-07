Лікарняні виплати в Україні: покрокова інструкція оформлення

В умовах пандемії коронавірусу та зростання кількості хворих в Україні, у Фонді соціального страхування нагадали правила оформлення лікарняного листка. Для того, щоб процес пройшов швидко, потрібно звернутися до Фонду зі спеціальною заявою-розрахунком.

Дата лікарняних виплат істотно залежить від терміну подання такої заяви. Про це сказано в повідомленні Фонду соціального страхування на Facebook.

Покрокова інструкція оформлення лікарняних виплат в Україні:

Листок непрацездатності, який працівник отримує в лікарні, потрібно передати кадровику, табельнику або бухгалтеру. Уповноважена особа визначає страховий стаж застрахованої особи та кількість днів, за які нададуть матеріальне забезпечення.

Листок непрацездатності передають на розгляд до Комісії із соціального страхування підприємства, установи, організації. Там приймають рішення про надання матеріального забезпечення.

Бухгалтерія розраховує суму коштів та оформлює заяву-розрахунок для отримання фінансування від ФСС.

Документи передаються до Фонду та після цього здійснюється перерахування коштів на спеціальний рахунок роботодавця (Страхувальника). На спеціальних Telegram-каналах ФССУ щодня оновлюється інформація про фінансування.

Матеріальне забезпечення працівнику перераховують в найближчий термін після дня призначення допомоги, разом з найближчої заробітною платою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні хочуть збільшити розмір допомоги важкохворим дітям.

А також розповідали про те, що деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть залишитися без додаткових доплат.