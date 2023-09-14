"Больно реагирую". Ефросинина рассказала об отношениях в семье во время войны и истории мужа с фронта

Муж украинской телеведущей Маши Ефросининой с начала полномасштабной войны добровольно ушел на фронт. Она откровенно признается, что сейчас их отношения переживают испытания, поэтому эта тема уязвима для Маши.

В интервью РБК-Украина Ефросинина рассказала, чем занимается ее муж в ВСУ и что рассказывает ей о войне.

Что Тимур Хромаев делает в ВСУ

Он служит в 112-й бригаде в прифронтовой зоне уже больше года.

"Сегодня он уже командир бригады, в его подразделении более 100 человек. Они занимаются радиоэлектронной борьбой, БПЛА и дронами. Они физически за счет технологий уничтожают вражеские цели, и я им горжусь", - рассказывает Маша.

В то же время она отмечает, что на убегающих от повесток и уезжающих за границу реагирует болезненно.

"Я болезненно реагирую на мужчин в Монако, болезненно реагирую на пьянки, на то, что люди делают вид, что войны нет, на то, что говорят: "Я так устала от этой войны, не хочу, не читаю, все". Мучительно реагирую, когда мужчины под юбками своих женщин уезжают", - делится общественный деятель.

Вместе с тем, она понимает, что мир калейдоскопичный, и поэтому у каждого есть свои причины на те или иные решения.

История Тимура с фронта

Маша рассказывает, что пока муж в отпуске, они каждое утро пьют вместе кофе. И во время этого Тимур может поведать несколько историй с войны. Она вспомнила недавний рассказ о 20-летнем штурмовике, который последовал за отцом.

"Вчера Тимур рассказывал мне историю, как один парень из подразделения пошел сам добровольцем на войну, прошел обучение. Прошедшие обучение, они не всегда готовы пойти на штурм сразу. А этот парень сразу вызвался, мол, мой папа был штурмовым, и я хочу. В первый же день он погиб", - рассказала наша собеседница.

Она вспомнила ивано-франковских насильников и добавила, что эти два мира существовать не смогут.

"Для меня такие ребята, которые видят, сколько погибло наших за полтора года, видят реальность войны, коррупцию, отношение и т. д., и парни-насильники - это как параллельные миры. Я не знаю, как они сосуществуют. Один насилует, а другой, зная, что он погибнет, говорит: "А я пойду". Мне просто хотелось бы, чтобы не было таких чуваков как ивано-франковские насильники", - сказала Ефросинина.

Она убеждена, что после войны у всех защитников возникнет вопрос - а что дальше? То есть коррупцию, скандалы и другие проявления "беспорядка" они не простят.

"Мой Тимур с тонкими пальцами пианиста, человек с тремя высшими экономическими образованиями, а в прошлом человек, который изобрел невероятно простой антикоррупционный закон и его снесли с поста руководителя комиссии по фондовому рынку ценных бумаг, потому что он делал антикоррупционные законы. Он уже этого не подарит. Я вижу это в глазах его побратимов. Они не будут это терпеть. Но какой ценой - я не знаю", - задает риторический вопрос Ефросинина.