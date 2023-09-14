"Їй нацисти в харю плювали". Єфросиніна пригадала, як працювала з путіністкою Желєзняк

Задовго до повномасштабної війни український і російський шоу-бізнесові світи були тісно переплетені. Так, актори та телеведучі перетиналися на одних майданчиках і часто були колегами, що складно уявити зараз. Популярна інтерв'юерка Маша Єфросиніна також працювала з росіянами, хоча неодноразово виступала проти цього.

"Будешь сниматься с Лесей Железняк в одном сериале"

Коли кар'єра Маші почала розвиватися зі швидкістю світла, її можна було побачити не лише на українських, а й на російських проєктах і каналах. Серед них "Муз-ТВ", "НТВ", "ДТВ" тощо.

Але разом із тим Єфросиніна завжди ставила запитання: чому саме росіяни, а не українці?

"Чому раніше мені ніхто не дав по морді, коли я працювала будь із ким з москалів на початку 2000-х? Чому мені телепродюсери говорили, що вони роблять нам рейтинги?" - цікавиться телеведуча.

Вона пригадала, як знімалася разом із пропагандисткою Олесею Желєзняк, яка сьогодні активно підтримує режим Путіна.

"Будешь сниматься с Лесей Железняк в одном сериале", яка сьогодні говорить, що вона ходила по Хрещатику, а їй нацисти в харю плювали там, виявляється, а не колекційне вино вона пила в мене вдома, розумієте. Чому думка лідерів думок не була важлива, коли я кричала, чому не взяти наших, чому я граю другі плани? А мені відповідали: "Ти не рейтингова", рейтинговою була руснява акторка", - розповідає Маша.

Її обурює, що за цю співпрацю та будь-які зв'язки з Росією, відповідальність несуть українські зірки. Вона наголошує, що помилки є в кожного, тому їх варто розуміти та не повторювати.

Єфросиніна додає, що після повномасштабної війни до кожного будуть ставитися інакше, і це ставлення формується вже зараз.

"Після війни до кожного з нас будуть ставитися точно по-іншому, не так, як до великої війни. Але як - це буде формуватися зараз відповідно до нашої поведінки, висловів, позиції, совісті та морального компаса, який ми транслюємо діями, а не словами. Час постійного словоблудства пройшов, сьогодні за тебе говорять твої дії. Мені своє робити, говорила моя мама", - вважає Єфросиніна.