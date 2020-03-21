О болезни Заворотнюк всплыла новая информация: что известно

Заворотнюк новости 2020 - что известно о заболевании артистки (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Заворотнюк долго не объявлялась на публике, что вызвало некоторые вопросы

Анастасия Заворотнюк слишком долго не объявляется на публике, а ее родственники вовсе не хотят говорить, что происходит с артисткой. Пользователи социальной сети Instagram активно пишут дочке Заворотнюк, однако девушка также немногословна, сообщают росСМИ.

Последнее сообщение, которое оставили родственники, звучало так: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить".

Новые подробности о болезни Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

К слову, не так давно просочилась информация о том, что российский экс-фигурист Петр Чернышев проводит с Заворотнюк почти все свое свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе. Супруг также ездит за покупками и привозит из магазина продукты, необходимые для поддержания иммунитета.

Напомним, что Заворотнюк обратилась к поклонникам с важным заявлением и рассказала, как она видит свое счастье.

Ранее мы писали о том, что Анастасию Заворотнюк заподозрили в хитром обмане. Связано это с рядом факторов и, если вдуматься, то сомнения небезосновательны.