Вскоре все изменится: о болезни Заворотнюк всплыла неожиданная информация

Анастасия Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Заворотнюк может уехать жить в Европу

Анастасия Заворотнюк, у которой собственная мать хочет отобрать ребенка, вероятнее всего, идет на поправку. К такому выводу пришла известная экстрасенс, передают росСМИ.

Финалистка телешоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала о будущем актрисы Анастасии Заворотнюк. По словам экстрасенса, в жизни артистки все может вскоре измениться.

Ясновидящая утверждает, что Анастасия захочет жить за рубежом, чтобы скрыться от повышенного внимания со стороны поклонников и СМИ. В Европе артиска наверняка сможет восстановиться и наладить свое самочувствие.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Болезнь у нее действительно была, но не такая серьезная, как говорили. Вести полноценную жизнь артистка пока не может, однако вскоре все изменится", - уверена экстрасенс.

Напомним, что фанаты звезды негодуют, ведь от них пытаются скрыть информацию о здоровье Заворотнюк и выстраивают свои версии о том, куда могла пропасть актриса.

Также мы писали, что супруг Заворотнюк утаил от общественности важный момент. Звезда могла бы никогда не встретиться со своим супругом Петром Чернышовым и на то есть причины.