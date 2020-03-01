ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вскоре все изменится: о болезни Заворотнюк всплыла неожиданная информация

STYLERПерсоны    01.03.2020 - 10:00
Вскоре все изменится: о болезни Заворотнюк всплыла неожиданная информация
Анастасия Заворотнюк (фото:facebook.com/azavorotnyuk)

Заворотнюк может уехать жить в Европу

Анастасия Заворотнюк, у которой собственная мать хочет отобрать ребенка, вероятнее всего, идет на поправку. К такому выводу пришла известная экстрасенс, передают росСМИ.

Финалистка телешоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала о будущем актрисы Анастасии Заворотнюк. По словам экстрасенса, в жизни артистки все может вскоре измениться.

Ясновидящая утверждает, что Анастасия захочет жить за рубежом, чтобы скрыться от повышенного внимания со стороны поклонников и СМИ. В Европе артиска наверняка сможет восстановиться и наладить свое самочувствие.

Вскоре все изменится: о болезни Заворотнюк всплыла неожиданная информацияАнастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Болезнь у нее действительно была, но не такая серьезная, как говорили. Вести полноценную жизнь артистка пока не может, однако вскоре все изменится", - уверена экстрасенс.

Напомним, что фанаты звезды негодуют, ведь от них пытаются скрыть информацию о здоровье Заворотнюк и выстраивают свои версии о том, куда могла пропасть актриса.

Также мы писали, что супруг Заворотнюк утаил от общественности важный момент. Звезда могла бы никогда не встретиться со своим супругом Петром Чернышовым и на то есть причины.

Жизнь висела на волоске: Заворотнюк рассказала шокирующие подробности операции Анастасия Заворотнюк исчезла: что известно об актрисе
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь