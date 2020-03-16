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Стало известно, где сейчас Заворотнюк: муж переехал к ней

STYLERПерсоны    16.03.2020 - 13:37
Стало известно, где сейчас Заворотнюк: муж переехал к ней
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Появились новые данные о состоянии и месте расположения Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, чья дочь на днях вспомнила о депрессивном детстве, все еще находится в российской клинике, где проходит реабилитацию после тяжелой болезни - рака головного мозга. Более того, муж знаменитой актрисы - Петр Чернышев - поселился в больнице, чтобы постоянно ухаживать за матерью своего ребенка.

Как пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, российский экс-фигурист проводит с Заворотнюк почти все свое свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе.

"Иногда отлучается по работе, но надолго не исчезает", - пишет издание.

Петр также ездит за покупками. Из магазина муж актрисы привозит продукты и специальную крупу для иммунитета.

Стало известно, где сейчас Заворотнюк: муж переехал к ней

Анастасия Заворотнюк с мужем и младшей дочерью (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Кроме того, известно, что Анастасию Заворотнюк регулярно навещает ее мама. Женщина проводит с дочерью весь день, а уезжает домой только под вечер.

Одним словом, близкие и родные стараются не оставлять актрису одну, пока врачи продолжают бороться за полное выздоровление Анастасии.

Ранее мы писали о том, что дочь Заворотнюк из Италии сделала заявление о болезни матери и поблагодарила всех, кто оказывает поддержку ее семье в этот сложный период.

У меня не хватит слов: появилась новая информация о здоровье Заворотнюк Дочь Заворотнюк прервала молчание трогательным заявлением: мама поправится
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
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