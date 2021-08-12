Болеть не выгодно: в Украине подорожали лекарства

В Украине повышаются цены на лекарства, и тенденция к подорожанию фиксируется с начала 2021-го. Такое регулярное обновление цен в аптеках в сторону увеличения может послужить очередным подтверждением - болеть не только "вредно", но и накладно.

Как изменилась стоимость самых популярных медикаментов - свидетельствуют свежие данные на сайте Госстата.

Цены на различные лекарственные препараты отечественного производства за эти полгода росли хоть и незначительно, но стабильно. В то время стоит отметить, что ценники на импортные при этом немного снизились. Как изменились цены на лекарства в Украине в 2021 Антибиотики - отечественного производства (10 табл., капсул) в июле продавали в аптеках по 19,40 гривны. За полгода они подорожали приблизительно на гривну. Такое же количество препарата, но только иностранного производства, по цене отличается очень сильно - стоимость составляет 112,13 гривны.

- отечественного производства (10 табл., капсул) в июле продавали в аптеках по 19,40 гривны. За полгода они подорожали приблизительно на гривну. Такое же количество препарата, но только иностранного производства, по цене отличается очень сильно - стоимость составляет 112,13 гривны. Сосудорасширяющие средства - отечественного производства (10 табл., капсул) - тоже постепенно дорожали с начала года, и в июле уже продавались по 12,34 гривны. Цена на этот препарат, только импортный, составляет 54,72 гривны.

- отечественного производства (10 табл., капсул) - тоже постепенно дорожали с начала года, и в июле уже продавались по 12,34 гривны. Цена на этот препарат, только импортный, составляет 54,72 гривны. Жаропонижающие и обезболивающие препараты - отечественного производства (10 таблеток) - в аптеках в июле продавали по 11,32 гривны, и тут ситуация с ежемесячным стабильным подорожанием аналогичная. 1 пакетик таких препаратов зарубежных стоил 18,22 гривны (цена за полгода "просела" на несколько копеек).

препараты - отечественного производства (10 таблеток) - в аптеках в июле продавали по 11,32 гривны, и тут ситуация с ежемесячным стабильным подорожанием аналогичная. 1 пакетик таких препаратов зарубежных стоил 18,22 гривны (цена за полгода "просела" на несколько копеек). За стоматологические услуги в среднем в июле с украинцев брали около 586 гривен, и за эти 6 месяцев стоимость повысилась приблизительно на 40 гривен.