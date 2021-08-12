Хворіти не вигідно: в Україні подорожчали ліки

В Україні підвищуються ціни на ліки, і тенденція до подорожчання фіксується з початку 2021-го. Таке регулярне оновлення цін в аптеках у бік збільшення може послужити черговим підтвердженням - хворіти не тільки "шкідливо", але і накладно.

Як змінилася вартість найпопулярніших медикаментів - свідчать свіжі дані на сайті Держстату.

Ціни на різні лікарські препарати вітчизняного виробництва за ці пів року зростали хоч і незначно, але стабільно. Водночас варто зауважити, що цінники на імпортні при цьому трохи знизилися. Як змінилися ціни на ліки в Україні в 2021 Антибіотики - вітчизняного виробництва (10 табл., капсул) у липні продавали в аптеках по 19,40 гривні. За пів року вони подорожчали приблизно на гривню. Така ж кількість препарату, але тільки іноземного виробництва, за ціною відрізняється дуже сильно - вартість становить 112,13 гривні.

- вітчизняного виробництва (10 табл., капсул) у липні продавали в аптеках по 19,40 гривні. За пів року вони подорожчали приблизно на гривню. Така ж кількість препарату, але тільки іноземного виробництва, за ціною відрізняється дуже сильно - вартість становить 112,13 гривні. Судинорозширювальні засоби - вітчизняного виробництва (10 табл., капсул) - теж поступово дорожчали з початку року, і в липні вже продавалися по 12,34 гривні. Ціна на цей препарат, тільки імпортний, становить 54,72 гривні.

- вітчизняного виробництва (10 табл., капсул) - теж поступово дорожчали з початку року, і в липні вже продавалися по 12,34 гривні. Ціна на цей препарат, тільки імпортний, становить 54,72 гривні. Жарознижуючі та знеболюючі препарати - вітчизняного виробництва (10 таблеток) в аптеках - у липні продавали по 11,32 гривні, і тут ситуація з щомісячним стабільним подорожчанням аналогічна. 1 пакетик таких препаратів закордонних коштував 18,22 гривні (ціна за пів року "просіла" на кілька копійок).

препарати - вітчизняного виробництва (10 таблеток) в аптеках - у липні продавали по 11,32 гривні, і тут ситуація з щомісячним стабільним подорожчанням аналогічна. 1 пакетик таких препаратів закордонних коштував 18,22 гривні (ціна за пів року "просіла" на кілька копійок). За стоматологічні послуги в середньому в липні з українців брали близько 586 гривень, і за ці 6 місяців вартість підвищилася приблизно на 40 гривень.