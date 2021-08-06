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В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет

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Пятница 06 августа 2021 13:03
В Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет Фото: в Украине запретили продажу лекарств детям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает запрет продажи лекарств детям до 14 лет. Соответствующий документ приняла Рада 15 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Цель такого решения - ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптеках, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. Ведь препараты, которые аптеки должны отпускать исключительно по рецепту, часто можно приобрести без его наличия.

"Закон, который подписал Глава государства, запрещает реализацию лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Речь идет, среди прочего, и о продаже через интернет, а также доставке лекарств", - говорится в сообщении.

Если у человека, который продает лекарства или осуществляет их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, он должен требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ продажа лекарственных средств запрещается.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (то есть с 7 августа).

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