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Доступные лекарства: в Украине обновили порядок реимбурсации препаратов

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Среда 28 июля 2021 21:15
Доступные лекарства: в Украине обновили порядок реимбурсации препаратов Фото: аптека в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине правительство приняло постановление о реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, и с 1 октября пациенты смогут получать еще ряд препаратов по программе "Доступные лекарства".

Об этом 28 июля передали в пресс-службе Кабмина.

Напомним, что реимбурсацией называют процесс, с помощью которого система здравоохранения влияет на доступность лекарственных препаратов и медицинских услуг для населения.

Сегодняшнее постановление определяет новые процедурные механизмы для запуска Национальной службой здоровья Украины реимбурсации лекарств по программе госгарантий медицинского обслуживания населения с октября:

  • для лечения сахарного (препараты инсулина) и несахарного диабета,
  • расстройств поведения и психики и эпилепсии.

"Для этого утверждается новые Порядки расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства и реимбурсации лекарственных средств", - рассказали в правительстве.

Отмечается, что принятое постановление позволит операторам фармацевтического рынка участвовать в программе "Доступные лекарства" и получать возмещение за указанные препараты.

Соответственно, с 1 октября пациенты смогут получать эти же препараты в рамках госпрограммы реимбурсации.

Во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас государство обеспечивает доступными лекарствами почти 3 миллиона украинцев, а сама программа теперь включает 297 лекарственных средств. С полным списком бесплатных препаратов в настоящее время можно ознакомиться по этой ссылке.

"Количество аптек, которые присоединились к программе, впервые превысило 10 тысяч", - добавил чиновник.

Видео: Денис Шмыгаль рассказал об обновлении порядка реимбурсации лекарственных средств по программе "Доступные лекарства"

Ранее сообщалось, что в Украине изменили порядок закупки лекарств и вакцин от COVID-19.

Напомним, недавно в Минздраве Украины объяснили, как получить препараты по программе "Доступные лекарства".

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Кабинет Министров Украины лекарства реимбурсация
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