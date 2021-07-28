Доступные лекарства: в Украине обновили порядок реимбурсации препаратов
В Украине правительство приняло постановление о реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения, и с 1 октября пациенты смогут получать еще ряд препаратов по программе "Доступные лекарства".
Об этом 28 июля передали в пресс-службе Кабмина.
Напомним, что реимбурсацией называют процесс, с помощью которого система здравоохранения влияет на доступность лекарственных препаратов и медицинских услуг для населения.
Сегодняшнее постановление определяет новые процедурные механизмы для запуска Национальной службой здоровья Украины реимбурсации лекарств по программе госгарантий медицинского обслуживания населения с октября:
- для лечения сахарного (препараты инсулина) и несахарного диабета,
- расстройств поведения и психики и эпилепсии.
"Для этого утверждается новые Порядки расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства и реимбурсации лекарственных средств", - рассказали в правительстве.
Отмечается, что принятое постановление позволит операторам фармацевтического рынка участвовать в программе "Доступные лекарства" и получать возмещение за указанные препараты.
Соответственно, с 1 октября пациенты смогут получать эти же препараты в рамках госпрограммы реимбурсации.
Во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас государство обеспечивает доступными лекарствами почти 3 миллиона украинцев, а сама программа теперь включает 297 лекарственных средств. С полным списком бесплатных препаратов в настоящее время можно ознакомиться по этой ссылке.
"Количество аптек, которые присоединились к программе, впервые превысило 10 тысяч", - добавил чиновник.
Видео: Денис Шмыгаль рассказал об обновлении порядка реимбурсации лекарственных средств по программе "Доступные лекарства"
Ранее сообщалось, что в Украине изменили порядок закупки лекарств и вакцин от COVID-19.
Напомним, недавно в Минздраве Украины объяснили, как получить препараты по программе "Доступные лекарства".