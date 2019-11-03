ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Богдану выбили зуб во время драки в Раде - СМИ

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 08:51
Богдану выбили зуб во время драки в Раде - СМИ
Андрей Богдан (фото: РБК-Украина)

В СМИ сообщают, что в Верховной Раде в результате драки Баканов выбил зуб Андрею Богдану

Андрей Богдан и Иван Баканов подрались в Верховной Раде в среду, 30 октября. В результате стычки у Богдана выбит зуб и он не появляется на работе. Об этом на своей странице в Facebook утверждает Станислав Речинский. Причиной конфликта послужило назначение начальника ГСУ СБУ. Дело в том, что глава Офиса президента Богдан настаивал на кандидатуре Дмитрия Нескоромного, а Иван Баканов поддерживал Василия Вовка.

"Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал. Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо", - написал Речинский.

Богдану выбили зуб во время драки в Раде - СМИСкриншот поста (Facebook)

Интересно, что сам Богдан опровергает эту информацию и на фото в соцсети Facebook демонстрирует свои зубы.

"Баканов не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь))))
Будешь кошкам хвосты крутить!!!" , - написал Богдан в шутливой форме.

Богдану выбили зуб во время драки в Раде - СМИ

Андрей Богдан (Facebook)

Пользователи сети шутят в комментариях, что теперь Богдан должен предъявить им полный снимок зубов.

  • Про кошки, хорошая шутка , Качественный юмор ) думаю она поняла.
  • Сьогодні до Вас прийде зубна фея?
  • Блин , все превратилось в постоянный сарказм - это уже перебор.
  • Печаль.
  • Народ требует снимок всех зубов))) Время и место выбирайте сами! У вас 24 часа

Богдану выбили зуб во время драки в Раде - СМИ

Скриншот комментариев

Яременко уходит с поста главы комитета ВР по внешней политике Раде рекомендуют отсрочить экологические требования "Евро-6" для новых авто
Новости Украины Верховная РадаАндрей Богдан
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь