Богдану выбили зуб во время драки в Раде - СМИ

Андрей Богдан (фото: РБК-Украина)

В СМИ сообщают, что в Верховной Раде в результате драки Баканов выбил зуб Андрею Богдану

Андрей Богдан и Иван Баканов подрались в Верховной Раде в среду, 30 октября. В результате стычки у Богдана выбит зуб и он не появляется на работе. Об этом на своей странице в Facebook утверждает Станислав Речинский. Причиной конфликта послужило назначение начальника ГСУ СБУ. Дело в том, что глава Офиса президента Богдан настаивал на кандидатуре Дмитрия Нескоромного, а Иван Баканов поддерживал Василия Вовка.

"Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал. Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо", - написал Речинский.

Скриншот поста (Facebook)

Интересно, что сам Богдан опровергает эту информацию и на фото в соцсети Facebook демонстрирует свои зубы.

"Баканов не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь))))

Будешь кошкам хвосты крутить!!!" , - написал Богдан в шутливой форме.

Андрей Богдан (Facebook)

Пользователи сети шутят в комментариях, что теперь Богдан должен предъявить им полный снимок зубов.

Про кошки, хорошая шутка , Качественный юмор ) думаю она поняла.

Сьогодні до Вас прийде зубна фея?

Блин , все превратилось в постоянный сарказм - это уже перебор.

Печаль.

Народ требует снимок всех зубов))) Время и место выбирайте сами! У вас 24 часа

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