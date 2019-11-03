Богдану вибили зуб під час бійки в Раді - ЗМІ

Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

У ЗМІ повідомляють, що в Верховній Раді в результаті бійки Баканов вибив зуб Андрію Богдану

Андрій Богдан та Іван Баканов побилися у Верховній Раді в середу, 30 жовтня. В результаті сутички у Богдана вибитий зуб і він не з'являється на роботі. Про це на своїй сторінці у Facebook стверджує Станіслав Речинський. Причиною конфлікту стало призначення начальника ГСУ СБУ. Справа в тому, що голова Офісу президента Богдан наполягав на кандидатурі Дмитра Нескоромного, а Іван Баканов підтримував Василя Вовка.

"Команда Зе пішла в рознос. У середу на Банковій побилися Баканов та Богдан. Богдан з тих пір на роботу не виходить. Причина конфлікту - призначення начальника ГСУ СБУ. Богдан хотів Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану вибили зуб. Крім того, Зе підписав подання Баканова на звільнення двох заступників голови. Бухарева і Нескоромного. Дублика не підписав. Баканов - це Коломойський. І він зараз фактично керує СБУ. І це погано", - написав Речинський.

Скріншот поста (Facebook)

Цікаво, що сам Богдан спростовує цю інформацію і на фото в соцмережі Facebook демонструє свої зуби.

"Баканов не попадайся на моєму шляху!!!! В наступний раз вип'ю всю кров))))

Будеш котам хвости крутити!!!" , - написав Богдан в жартівливій формі.

Андрій Богдан (Facebook)

Користувачі мережі жартують в коментарях, що тепер Богдан повинен пред'явити їм повний знімок зубів.

Про кішки, хороший жарт, якісний гумор ) думаю вона зрозуміла.

Сьогодні до Вас прийде зубна фея?

Блін , все перетворилося на постійний сарказм - це вже перебір.

Печаль.

Народ вимагає знімок всіх зубів))) Час і місце вибирайте самі! У вас 24 години

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