ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Богдану вибили зуб під час бійки в Раді - ЗМІ

STYLERЖиття    03.11.2019 - 08:51
Богдану вибили зуб під час бійки в Раді - ЗМІ
Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

У ЗМІ повідомляють, що в Верховній Раді в результаті бійки Баканов вибив зуб Андрію Богдану

Андрій Богдан та Іван Баканов побилися у Верховній Раді в середу, 30 жовтня. В результаті сутички у Богдана вибитий зуб і він не з'являється на роботі. Про це на своїй сторінці у Facebook стверджує Станіслав Речинський. Причиною конфлікту стало призначення начальника ГСУ СБУ. Справа в тому, що голова Офісу президента Богдан наполягав на кандидатурі Дмитра Нескоромного, а Іван Баканов підтримував Василя Вовка.

"Команда Зе пішла в рознос. У середу на Банковій побилися Баканов та Богдан. Богдан з тих пір на роботу не виходить. Причина конфлікту - призначення начальника ГСУ СБУ. Богдан хотів Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану вибили зуб. Крім того, Зе підписав подання Баканова на звільнення двох заступників голови. Бухарева і Нескоромного. Дублика не підписав. Баканов - це Коломойський. І він зараз фактично керує СБУ. І це погано", - написав Речинський.

Богдану вибили зуб під час бійки в Раді - ЗМІСкріншот поста (Facebook)

Цікаво, що сам Богдан спростовує цю інформацію і на фото в соцмережі Facebook демонструє свої зуби.

"Баканов не попадайся на моєму шляху!!!! В наступний раз вип'ю всю кров))))
Будеш котам хвости крутити!!!" , - написав Богдан в жартівливій формі.

Богдану вибили зуб під час бійки в Раді - ЗМІ

Андрій Богдан (Facebook)

Користувачі мережі жартують в коментарях, що тепер Богдан повинен пред'явити їм повний знімок зубів.

  • Про кішки, хороший жарт, якісний гумор ) думаю вона зрозуміла.
  • Сьогодні до Вас прийде зубна фея?
  • Блін , все перетворилося на постійний сарказм - це вже перебір.
  • Печаль.
  • Народ вимагає знімок всіх зубів))) Час і місце вибирайте самі! У вас 24 години

Богдану вибили зуб під час бійки в Раді - ЗМІ

Скріншот коментарів

Яременко іде з посади голови комітету ВР з питань зовнішньої політики Раді рекомендують відтермінувати екологічні вимоги "Євро-6" для нових авто
Новини України Верховна РадаАндрій Богдан
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся