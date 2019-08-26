Богдан променял марш Зеленского на свадьбу в Сен-Тропе: появилось видео

День Независимости 2019 прошел для главы Офиса президента Андрея Богдана достаточно приятно. Чиновник в компании известного киевского застройщика Андрея Ваврыша в течение трех дней праздновали свадьбу Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Минюстом. Присутствие Богдана на торжестве, проходящем во Франции, зафиксировали журналисты телепрограммы "Наші гроші".

Как сообщается, свадьба праздновалась в Сен-Тропе на юге Франции. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое пре-пати. Третий день празднования пришелся на День Независимости. В то время, как президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.

Богдан покинул Украину перед Днем Независимости (фото: bihus.info)

Стоит отметить, что согласно данным журналистов, Андрей Довбенко оказывает влияние на кадровые назначения и "решение вопросов", в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества.

Избранницей Довбенко стала юристка Анна Огренчук. Несколько недель назад она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, куда вошел ряд приближенных к Андрею Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование, судя по документу, отвечал Богдан.

В День Независимости 2019 Богдан не был в Украине (фото: bihus.info)

Также добавим, что Андрей Ваврыш ранее представил проект переноса Офиса президента в "Украинский дом". И он также присутствовал на торжестве.

Богдан во Сен-Тропе на свадьбе друга

Напомним, в расследовании журналистов программы "Схемы" сообщалось, что 13 марта Богдан, вероятно, тайно встречался с председателем Конституционного суда Станиславом Шевчуком. Отмечалось, что о встрече свидетельствуют данные журнала посещений КС.