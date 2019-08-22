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Заседание по делу Богдана против журналистов программы "Схемы" пройдет 19 сентября

Новости » Общество    22.08.2019 - 20:58
Заседание по делу Богдана против журналистов программы "Схемы" пройдет 19 сентября
Фото: Андрей Богдан (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание пройдет в Шевченковском районном суде Киева

Подготовительное заседание касательно иска главы Офиса президента Украины Андрея Богдана против журналистов программы "Схемы" пройдет 19 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Шевченковского районного суда города Киев.

Как сообщается, заседание начнется 19 сентября в 10:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева.

"Исковое заявление соответствует требованиям, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Украины, производство по делу открыто, дело назначено к рассмотрению в порядке общего искового производства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Андрей Богдан 20 августа подал гражданский иск против журналистов-расследователей программы "Схемы". Глава Офиса президента хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Также сообщалось, что в марте вышло расследование журналистов программы "Схемы", в котором заявлялось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком. Отмечалось, что о встрече свидетельствуют данные журнала посещений КС. Таким образом, Богдан подпадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе, а КСУ тогда решал судьбу закона "Об очищении власти" и мог признать люстрацию неконституционной.

Позже Станислав Шевчук заявил, что во время встречи с Богданом о люстрации речь не шла, а обсуждался закон о незаконном обогащении.

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