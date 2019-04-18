Юрист Зеленского, вероятно, тайно встречался с главой Конституционного суда, - расследование

Фото: Андрей Богдан (facebook.com/Андрій Богдан)

Андрей Богдан подпадает под люстрацию, закон о которой сейчас рассматривается в КС

Неофициальный представитель штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и юрист олигарха Игоря Коломойского юрист Андрей Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком. Об этом свидетельствуют данные журнала посещений КС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналистов программы "Схемы".

Отмечается, что Богдан подпадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе, а именно Конституционный суд сейчас решает судьбу закона "Об очистке власти" и может признать люстрацию неконституционной.

Причим следующее заседание Конституционного суда по закону о люстрации назначено на 18 апреля.

По информации журналистов, Андрей Богдан посещал Конституционный суд 13 марта 2019 года, а в графе "заказчик пропуска" для Богдана значится «1 прием.» (первая приемная, т. е. приемная председателя суда).

Фото: копия журнала посещений КС

Конституционный суд уже более четырех лет рассматривает дело о конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти".

Согласно этому закону, Андрей Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года, поскольку он дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Напомним, Владимир Зеленский объяснил присутствие в его команде юриста Андрея Богдана и охраны украинского олигарха Игоря Коломойского тем, что у него с этими людьми заключен контракт. Он также отметил, что юридическим сопровождением его партии и его команды занимаются 3 компании.