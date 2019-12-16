Богдан перепутал Зеленского: появилось смешное видео

Актер "Квартала 95" в образе Владимира Зеленского записал смешное видео с Андреем Богданом
Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий забавно потроллил Владимира Зеленского, который пришел на "Вечерний Квартал".
За кулисами юморист, который на постоянной основе исполняет роль президента Украины в проектах "Квартала", снял видео в образе Зеленского. Более того, к съемкам ролика Великий привлек главу Офиса президента Андрея Богдана.
На видео актер хрипловатым голосом говорит: "Дорогие друзья, я сейчас нахожусь за кулисами "Вечернего Квартала", и я хотел бы..." Тут его речь прерывается и в кадре появляется Андрей Богдан, который делает вид, что что-то шепчет на ухо своему "начальнику".
"Мужчина, вы ухом ошиблись!" - сказал Богдану исполнитель роли Зеленского.
После этого Великий пообещал зрителям "крутой новогодний эфир".
Юрий Велики из "Квартала 95" потроллил Зеленского и Богдана
В комментариях пользователи отметили чувство юмора Богдана.
Но многие юзеры считают, что сейчас украинские политики должны думать о более важных вещах, чем ходить на концерты.
Напомним, ранее пользователи сети сравнили Владимира Зеленского с мультяшным ослом