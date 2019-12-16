Богдан перепутал Зеленского: появилось смешное видео

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий забавно потроллил Владимира Зеленского, который пришел на "Вечерний Квартал".

За кулисами юморист, который на постоянной основе исполняет роль президента Украины в проектах "Квартала", снял видео в образе Зеленского. Более того, к съемкам ролика Великий привлек главу Офиса президента Андрея Богдана.

На видео актер хрипловатым голосом говорит: "Дорогие друзья, я сейчас нахожусь за кулисами "Вечернего Квартала", и я хотел бы..." Тут его речь прерывается и в кадре появляется Андрей Богдан, который делает вид, что что-то шепчет на ухо своему "начальнику".

"Мужчина, вы ухом ошиблись!" - сказал Богдану исполнитель роли Зеленского.

После этого Великий пообещал зрителям "крутой новогодний эфир".

Юрий Велики из "Квартала 95" потроллил Зеленского и Богдана

В комментариях пользователи отметили чувство юмора Богдана.

Що б там про Богдана не казали, а чувак почуття гумору має.

Хорошо, что не Майк Тайсон ухом ошибся

Богдан с юмором и даже двойнику подсказывает

Молодцы! Прикольные вы ребята!

Но многие юзеры считают, что сейчас украинские политики должны думать о более важных вещах, чем ходить на концерты.

Богдану чувство юмора не занимать. Забирайте его к себе в "Квартал"! Он вам там больше пригодится, чем в Офисе президента

Не смешно! Совсем!

Сьогодні блазні в тренді.

Главное, что пипл хавает.

Богдан вместо того, чтобы бы работать, ху***ой страдает. В принципе, как и все, кто в парламенте. В стране бардак, а они как клоуны

Напомним, ранее пользователи сети сравнили Владимира Зеленского с мультяшным ослом