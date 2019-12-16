"Квартал 95" напомнил всем "трюк" Зеленского с пианино (видео)

"Квартал 95" со сцены потроллил Владимира Зеленского, припомнив ему игру на пианино
"Квартал 95" напомнил Владимиру Зеленскому, как он играл на пианино без штанов. Правда, на этот раз, героем юмористического номера в "Вечернем Квартале" стал президент США Дональд Трамп.
Как видно на видео, главный герой сценки Владимир Зеленский (президента уже традиционно пародирует актер Юрий Великий) связывается по видеосвязи с американским гарантом.
Во время общения Дональд Трамп решает показать Зеленскому, что "они на одной волне", снимает штаны и играет на пианино знаменитую рождественскую мелодию "Jingle Bells".
"Квартал сделал номер, где Трамп играет на пианино. Никто не может так стебать Владимира, как Квартал 95", - говорится в подписи к видео.
Квартал сделал номер, где Трамп играет на пианино. Никто не может так стебать Владимира как квартал. @yuri_velikiy @zelenskiy_official @mrszelenska.daily #зеленский #зеленський #владимирзеленский #володимирзеленський #зе #зепрезидент2019 #зеленськийпрезидент #зеленскийпрезидент #зеленскийвперед #зепрезидент #зекоманда #зекоманда2019 #зеленськийнашпрезидент #зе2019 #президент #президентукраины #президентукраїни #президентукраины2019 #президентслуганароду #украина #
Дональд Трамп играет на пианино без штанов
Этот момент очень развеселил зрителей в зале. Отметим, что сам президент Украины также побывал на сьемках праздничного выпуска "Вечернего Квартала". Зеленский даже вышел на сцену и похвастался, что у него есть билет.
Сами "квартальщики", к слову, в этот вечер не раз троллили своего бывшего руководителя.
Например, в одной из песен актеры студии спели Зеленскому песню про обещанные "посадки".
"Весна прошла давно, еще не сел никто, а что - зимой у вас сажать не принято?" - спели бывшие коллеги Зеленского.
Квартал спел песню обращаясь к Зеленскому. Кстати, песня, как никогда актуальна. @kvartal95official @zelenskiy_official #квартал95 #квартал #вечернийквартал #новогодняяпрограмма #зеленский #зеленський #владимирзеленский #володимирзеленський #зе #зепрезидент2019 #зеленськийпрезидент #зеленскийпрезидент #зеленскийвперед #зепрезидент #зекоманда #зекоманда2019 #зеленськийнашпрезидент #зе2019 #президент #президентукраины #президентукраїни #президентукраины2019 #президентслуганароду #украина #
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