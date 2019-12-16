"Квартал 95" напомнил всем "трюк" Зеленского с пианино (видео)

Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

"Квартал 95" со сцены потроллил Владимира Зеленского, припомнив ему игру на пианино

"Квартал 95" напомнил Владимиру Зеленскому, как он играл на пианино без штанов. Правда, на этот раз, героем юмористического номера в "Вечернем Квартале" стал президент США Дональд Трамп.

Как видно на видео, главный герой сценки Владимир Зеленский (президента уже традиционно пародирует актер Юрий Великий) связывается по видеосвязи с американским гарантом.

Во время общения Дональд Трамп решает показать Зеленскому, что "они на одной волне", снимает штаны и играет на пианино знаменитую рождественскую мелодию "Jingle Bells".

"Квартал сделал номер, где Трамп играет на пианино. Никто не может так стебать Владимира, как Квартал 95", - говорится в подписи к видео.

Дональд Трамп играет на пианино без штанов

Этот момент очень развеселил зрителей в зале. Отметим, что сам президент Украины также побывал на сьемках праздничного выпуска "Вечернего Квартала". Зеленский даже вышел на сцену и похвастался, что у него есть билет.

Сами "квартальщики", к слову, в этот вечер не раз троллили своего бывшего руководителя.

Например, в одной из песен актеры студии спели Зеленскому песню про обещанные "посадки".

"Весна прошла давно, еще не сел никто, а что - зимой у вас сажать не принято?" - спели бывшие коллеги Зеленского.

Актеры "Квартала 95" исполнили песню о невыполненных обещаниях президента Зеленского