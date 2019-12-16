Богдан переплутав Зеленського: з'явилося смішне відео

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий забавно потролив Володимира Зеленського, який прийшов на "Вечірній Квартал".

За лаштунками гуморист, який на постійній основі виконує роль президента України в проектах "Кварталу", зняв відео в образі Зеленського. Більше того, до зйомок ролика Великий залучив главу Офісу президента Андрія Богдана.

На відео актор хрипкуватим голосом говорить: "Дорогі друзі, я зараз перебуваю за лаштунками "Вечірнього Кварталу", і я хотів би..." Тут його мова переривається і в кадрі з'являється Андрій Богдан, який робить вигляд, що щось шепоче на вухо своєму "начальнику".

"Мужчино, ви вухом помилилися!" - сказав Богдану виконавець ролі Зеленського.

Після цього Великий пообіцяв глядачам "крутий новорічний ефір".

Юрій Великі з "Кварталу 95" потролив Зеленського та Богдана

У коментарях користувачі відзначили почуття гумору Богдана.

Що б там про Богдана не казали, а чувак має почуття гумору.

Добре, що не Майк Тайсон вухом помилився

Богдан з гумором і навіть двійникові підказує

Молодці! Прикольні ви хлопці!

Але багато юзерів вважають, що зараз українські політики повинні думати про більш важливі речі, ніж ходити на концерти.

Богдану почуття гумору не займати. Забирайте його до себе в "Квартал"! Він вам там більше згодиться, ніж в Офісі президента

Не смішно! Зовсім!

Сьогодні блазні в тренді.

Головне, що піпл хаває.

Богдан замість того, щоб працювати, ху***ою страждає. В принципі, як і всі, хто в парламенті. В країні бардак, а вони як клоуни

Нагадаємо, раніше користувачі мережі порівняли Володимира Зеленського з мультяшним віслюком.