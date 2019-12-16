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Богдан переплутав Зеленського: з'явилося смішне відео

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Актор "Кварталу 95" в образі Володимира Зеленського записав смішне відео з Андрієм Богданом

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий забавно потролив Володимира Зеленського, який прийшов на "Вечірній Квартал".

За лаштунками гуморист, який на постійній основі виконує роль президента України в проектах "Кварталу", зняв відео в образі Зеленського. Більше того, до зйомок ролика Великий залучив главу Офісу президента Андрія Богдана.

На відео актор хрипкуватим голосом говорить: "Дорогі друзі, я зараз перебуваю за лаштунками "Вечірнього Кварталу", і я хотів би..." Тут його мова переривається і в кадрі з'являється Андрій Богдан, який робить вигляд, що щось шепоче на вухо своєму "начальнику".

"Мужчино, ви вухом помилилися!" - сказав Богдану виконавець ролі Зеленського.

Після цього Великий пообіцяв глядачам "крутий новорічний ефір".

Юрій Великі з "Кварталу 95" потролив Зеленського та Богдана

У коментарях користувачі відзначили почуття гумору Богдана.

  • Що б там про Богдана не казали, а чувак має почуття гумору.
  • Добре, що не Майк Тайсон вухом помилився
  • Богдан з гумором і навіть двійникові підказує
  • Молодці! Прикольні ви хлопці!

Але багато юзерів вважають, що зараз українські політики повинні думати про більш важливі речі, ніж ходити на концерти.

  • Богдану почуття гумору не займати. Забирайте його до себе в "Квартал"! Він вам там більше згодиться, ніж в Офісі президента
  • Не смішно! Зовсім!
  • Сьогодні блазні в тренді.
  • Головне, що піпл хаває.
  • Богдан замість того, щоб працювати, ху***ою страждає. В принципі, як і всі, хто в парламенті. В країні бардак, а вони як клоуни

Нагадаємо, раніше користувачі мережі порівняли Володимира Зеленського з мультяшним віслюком.

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