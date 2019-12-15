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Дякую, дуже дякую: Зеленского сравнили с мультяшным ослом

STYLERЖизнь    15.12.2019 - 21:51
Дякую, дуже дякую: Зеленского сравнили с мультяшным ослом
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Сеть рассмешил герой мультфильма "Король Осел", который говорит фразами Владимира Зеленского

Мультик "Король Осел" украинцы смотрят только несколько дней, а анимационный фильм режиссера Азиза Джиндани уже взорвал сеть. Собственно, произошло это еще до выхода мультфильма на экраны.

Так, по сюжету главный герой картины - ослик по имени Мангу - получил ценное напутствие от отца о том, что любые мечты могут осуществиться. Он решает, что не обязательно жить как осел, даже если ты таким родился, и с оптимизмом смотрит в будущее. И однажды удача улыбается ему в ответ, когда в стране происходят выборы нового властителя - осел стал главой своей вымышленной страны. И хоть Мангу не знает правил этикета и не сильно разбирается в политике, и он хочет сделать свою родину великой, и чтобы народ там жил лучше, чем где-либо.

Интересно, что в украинском переводе авторы наделили язык "народного кандидата" некоторыми фразами, которые употреблял или употребляет в своем лексиконе президент Украины и исполнитель главной роли в сериале "Слуга народа" Владимир Зеленский. Например, "дякую, дуже дякую". Это изрядно позабавило пользователей сети.

Трейлер мульфильма "Король Осел"

  • Надеюсь, что в озвучку вставили: "Я не лох";
  • Зеленский как живой получился;
  • Ух ты, продолжение "Слуги народа";
  • Какой актуальный мультик;
  • И что вы знаете про иронию?
  • Уж больно он мне кого-то напоминает!

Дякую, дуже дякую: Зеленского сравнили с мультяшным ослом

Дякую, дуже дякую: Зеленского сравнили с мультяшным ослом

Правда кое-кому мультфильм не понравился.

  • Мультик ужасен. Весь мультик о политике! Одним словом - ужас!
  • Что за пропаганда?
  • Как это допустили к прокату?
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