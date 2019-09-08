ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Богдан спантеличив зверненням до Зеленського: до Нового року - і все (відео)

STYLERЖиття    08.09.2019 - 16:25
Богдан спантеличив зверненням до Зеленського: до Нового року - і все (відео)
Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан перекинувся парою фраз з Володимиром Зеленським - момент потрапив на відео

Володимир Зеленський у суботу, 7 вересня, особисто привітав кожного українського військовополоненого, які ступили на рідну землю в Борисполі. Керівник Офісу президента Андрій Богдан також був присутній при цій радісній для всіх українців події.

У мережі помітили один цікавий нюанс на відео з Борисполя, коли Зеленський і Богдан вже покидали злітно-посадкову смугу, зустрівши в'язнів Кремля.

Зеленський підійшов до Богдана зі словами: "Андрій Йосипович, я вас вітаю". Після чого вони потиснули один одному руки й обнялися.

Після чого Богдан сказав Зеленському: "Я ж кажу, що до Нового року попрацюємо, і все".

Зеленський розсміявся, почувши цю фразу.

Що саме мав на увазі керівник Офісу президента, невідомо.

Богдан здивував зверненням до Зеленського (відео: YouTube/Громадське)

Користувачі мережі дивуються, що саме хотів сказати Андрій Богдан президенту.

"Славненько вийшло, що ту сказати", - написала одна з користувачок, зазначивши час, на якому були сказані слова.

Богдан спантеличив зверненням до Зеленського: до Нового року - і все (відео)Богдан спантеличив зверненням до Зеленського: до Нового року - і все (відео)

Богдан здивував зверненням до Зеленського (скрін: YouTube/Громадське)

Раніше ми писали, що народний депутат 47-річна Олена Криворучкина засвітила у Верховній Раді інтимне листування.

Також повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" публічно осоромився - забув прізвище новообраного прем'єр-міністра.

Життя вдалося! Фото веселого Богдана в Раді підірвали мережу Гранована склянка в руці: як Богдан відзначив перший день в Раді (фото)
Новини України Андрій Богдан
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся