Богдан спантеличив зверненням до Зеленського: до Нового року - і все (відео)

Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан перекинувся парою фраз з Володимиром Зеленським - момент потрапив на відео

Володимир Зеленський у суботу, 7 вересня, особисто привітав кожного українського військовополоненого, які ступили на рідну землю в Борисполі. Керівник Офісу президента Андрій Богдан також був присутній при цій радісній для всіх українців події.

У мережі помітили один цікавий нюанс на відео з Борисполя, коли Зеленський і Богдан вже покидали злітно-посадкову смугу, зустрівши в'язнів Кремля.

Зеленський підійшов до Богдана зі словами: "Андрій Йосипович, я вас вітаю". Після чого вони потиснули один одному руки й обнялися.

Після чого Богдан сказав Зеленському: "Я ж кажу, що до Нового року попрацюємо, і все".

Зеленський розсміявся, почувши цю фразу.

Що саме мав на увазі керівник Офісу президента, невідомо.

Богдан здивував зверненням до Зеленського (відео: YouTube/Громадське)

Користувачі мережі дивуються, що саме хотів сказати Андрій Богдан президенту.

"Славненько вийшло, що ту сказати", - написала одна з користувачок, зазначивши час, на якому були сказані слова.

Богдан здивував зверненням до Зеленського (скрін: YouTube/Громадське)

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